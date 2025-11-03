3 Novembre 2025
FRASA: le prime parole dopo l’eliminazione da Amici sono…. in musica

Il giovane artista rompe il silenzio con tre cover, impreziosite da barre inedite

Frasa cover Promettimi post eliminazione Amici
Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 26 ottobre, Frasa rompe il silenzio e lo fa attraverso la musica.

Di fatto, sul suo profilo Instagram non troviamo nessun commento su quanto accaduto, bensì tre cover – Non è mica te di Eddie Brock, Blu celeste di Blanco e Promettimi di Elisa – alle quali ha aggiunto delle barre inedite.

Questo video per me è molto importante. Mi sono permesso di scrivere delle mie barre all’interno di questo meraviglioso brano di Elisa Toffoli perché lo sentivo molto mio”, ha esordito Frasa nel suo ultimo post Instagram.

Quando mi chiedono ‘Chi è il tuo punto di riferimento? come chi vuoi essere?’, io rispondo sempre ‘Come il me di 6 anni’. Il motore che ho nell’arte e nella vita sono gli occhi di quel bambino che vedete nel video. I suoi sogni e i suoi desideri sono ciò che più mi spingono verso il mio e il suo obiettivo.

Penso che ognuno di noi dovrebbe prendersi cura del proprio bambino interiore, trattandolo con cura e facendolo giocare il più spesso possibile. Trovo che molte persone, crescendo, tendono a sopprimerlo per vergogna o per paura, arrivando a scordarsi quale sia la propria reale essenza. 

Ecco, lì sta tutta la verità che cercate. Amatevi, amatelo/a e buon gioco. Frasa e Frasino”.

FRASA, “PROMETTIMI”: IL TESTO CON LE BARRE INEDITE

Qui, di seguito, riportiamo il testo di Promettimi, così come proposto da Frasa, ovvero con delle strofe inedite e l’inciso originale:

E ti prometto che sarò
Sempre imperfetto, un po’ diverso
Con quel gioco sul letto
Che non hai messo apposto
Perché volevi rigiocare
E non volevi riordinare
La stanza piena di problemi

Ti prometto
Che oggi potrai dormire
E se sogni dei mostri
Vienimi a svegliare
Perché ancora non sai
Che loro sono come me
Come me

Voci di miele da ricordare
Per risalire
E come marinai nel mare
Non trovarne il confine
Io con te
Ho imparato a dire
Ti voglio bene
E a saltare senza contare
E che conta
Quel che rimane
E che conta
Quel che rimane

E ti prometto
Che non starai
Mai più in quella bolla
Ti prometto
Che nessuno più
Ti ammazzerà
Ti prometto
Che qualcuno
Lo potrà apprezzare
Quel buco che hai nel petto
Scusami se piango
Ma non sono forte
Però ti prometto
Che io ci sarò

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Francesco Saias (@__frasa__)

