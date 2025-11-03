FRASA: le prime parole dopo l’eliminazione da Amici sono…. in musica

Dopo l’eliminazione da Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 26 ottobre, Frasa rompe il silenzio e lo fa attraverso la musica.

Di fatto, sul suo profilo Instagram non troviamo nessun commento su quanto accaduto, bensì tre cover – Non è mica te di Eddie Brock, Blu celeste di Blanco e Promettimi di Elisa – alle quali ha aggiunto delle barre inedite.

“Questo video per me è molto importante. Mi sono permesso di scrivere delle mie barre all’interno di questo meraviglioso brano di Elisa Toffoli perché lo sentivo molto mio”, ha esordito Frasa nel suo ultimo post Instagram.

“Quando mi chiedono ‘Chi è il tuo punto di riferimento? come chi vuoi essere?’, io rispondo sempre ‘Come il me di 6 anni’. Il motore che ho nell’arte e nella vita sono gli occhi di quel bambino che vedete nel video. I suoi sogni e i suoi desideri sono ciò che più mi spingono verso il mio e il suo obiettivo.

Penso che ognuno di noi dovrebbe prendersi cura del proprio bambino interiore, trattandolo con cura e facendolo giocare il più spesso possibile. Trovo che molte persone, crescendo, tendono a sopprimerlo per vergogna o per paura, arrivando a scordarsi quale sia la propria reale essenza.

Ecco, lì sta tutta la verità che cercate. Amatevi, amatelo/a e buon gioco. Frasa e Frasino”.

FRASA, “PROMETTIMI”: IL TESTO CON LE BARRE INEDITE

Qui, di seguito, riportiamo il testo di Promettimi, così come proposto da Frasa, ovvero con delle strofe inedite e l’inciso originale:

E ti prometto che sarò

Sempre imperfetto, un po’ diverso

Con quel gioco sul letto

Che non hai messo apposto

Perché volevi rigiocare

E non volevi riordinare

La stanza piena di problemi

Ti prometto

Che oggi potrai dormire

E se sogni dei mostri

Vienimi a svegliare

Perché ancora non sai

Che loro sono come me

Come me

Voci di miele da ricordare

Per risalire

E come marinai nel mare

Non trovarne il confine

Io con te

Ho imparato a dire

Ti voglio bene

E a saltare senza contare

E che conta

Quel che rimane

E che conta

Quel che rimane

E ti prometto

Che non starai

Mai più in quella bolla

Ti prometto

Che nessuno più

Ti ammazzerà

Ti prometto

Che qualcuno

Lo potrà apprezzare

Quel buco che hai nel petto

Scusami se piango

Ma non sono forte

Però ti prometto

Che io ci sarò