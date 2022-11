Mentre si avvicina il sold out allo Stadio Maradona di Napoli Franco Ricciardi lancia “Je”

È tornato l’11 novembre con un nuovo disco, Je, uno dei re di Napoli, Franco Ricciardi.

Artista classe 1966 Ricciardi è attivo nel mondo della musica dal 1986 e conta una carriera ricca di successi con 22 album all’attivo e la vittoria di ben due David di Donatello. Il primo nel 2014 per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule, il secondo nel 2018 con Bang Bang, dal film Ammore e malavita.

Quello che oggi viene definito nella scena napoletana come “il re del crossover” è tornato con un disco di cui parla così:

“Credo che questo disco rappresenti la maturità, la consapevolezza del mio percorso artistico caratterizzato da una continua evoluzione e sempre alla ricerca del nuovo“.

In questo album sono presenti anche diversi inediti. Un duetto con Gigi D’Alessio in Veleno e una canzone, Leyla, dedicata a una ragazza araba che, come racconta Franco Ricciardi, “è il volto della bellezza e dell’ospitalità di Napoli, una città multietnica, una città che accoglie la protagonista è una ragazza che non parla nemmeno bene italiano ma che si sente parte del Rione Sanità dove vive“.

A seguire la tracklist del disco:

Je Veleno con Gigi D’Alessio Leyla ‘Na fotografia Statte accorte Voce Duje criature Vulesse feat. D-Ross ‘O Ssaje Puortame al mare

Tra l’altro il prossimo 10 giugno Franco Ricciardi si esibirà live con un concerto allo Stadio Maradona di Napoli uno spettacolo vicinissimo al sold out che l’artista definisce come “il più importante della sua carriera”.

Qui potete recuperare una nostra video intervista del 2017 con Ricciardi che, ricordiamo, canta con Andrea Sannino la sigla della nuova edizione di Domenica In.