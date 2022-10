Franco Gatti: il ciao silenzioso ad un artista garbato e sorridente

Ci sono personaggi che appena li guardi fanno subito allegria, compagnia, calore e quando se ne vanno, inevitabilmente ci lasciano di colpo un po’ più soli.

E’ sicuramente il caso di Franco Gatti, il baffo dei Ricchi & Poveri, che oggi ci lascia ad 80 anni.

A dire il vero gli ultimi anni di Franco, dalla scomparsa del figlio avvenuta nel 2013, lo avevano visto allontanarsi dalle scene, rinunciare al suo ruolo di sano portatore d’allegria assieme ai compagni d’avventura, che difatti avevano proseguito da soli.

Le sue dichiarazioni in merito furono inappuntabili e subito comprese dai suoi amici di lavoro e vita: “è cambiato tutto per me, non ci sono più le condizioni, devo occuparmi della mia famiglia”, disse non senza commozione.

Poi nel 2020 ci fu un meraviglioso strappo alla regola; la band, nella sua formazione originaria, composta da 4 elementi (con il ritorno anche di Marina Occhiena che, non senza polemiche, aveva abbandonato nel 1981 ndr) furono invitati al primo Festival di Sanremo targato Amadeus dove raccolsero il premio alla carriera per gli oltre 50 anni di attività, anni in cui hanno esportato la loro musica in tutto il mondo.

Avrebbero dovuto partire anche per un tour europeo che però, causa pandemia, fu annullato.

A lui, all’interno del quartetto, poi divenuto trio, spettavano i bassi. La sua presenza era quindi spesso discreta, qualche volta addirittura un filo dietro Angela ed Angelo, come accadde a Sanremo 1989, dove era al piano e non in prima linea.

Al Festival (che han pur vinto nel 1985) hanno legato gran parte dei loro successi, che da lì venivano lanciati e poi facevano il giro del mondo.

Le loro canzoni allegre da Sarà Perché Ti Amo a Canzone D’Amore, passando per Made In Italy, Se M’Innamoro o Mamma Maria, sono ancora oggi degli evergreen da far impallidire le hit più acclamate attuali. Basti pensare che la sola Sarà Perché Ti Amo in Italia ha superato i 2,5 milioni di copie vendute (oltre 1 milione solo nell’anno di lancio) con ben 10 settimane consecutive al primo posto della classifica a 45 giri, per raggiungere la cifra mondiale di quasi 8,5 milioni.

Non da meno anche le loro canzoni romantiche con Come Vorrei e Cosa Sei a fare da capostipiti.

Mancherà Franco, si! Mancherà perché è un ennesimo pezzo di un’Italia più leggera che se ne va, di un’Italia che sicuramente era abile a nascondere i suoi problemi sotto un’apparenza perenne da gran galà con fiori e luccichii e questo è vero! Era però un’Italia piena di speranze, di possibilità e di sorrisi, si, sorrisi, quelli che anche il mitico baffo dei Ricchi & Poveri faceva comparire sulla faccia di chi ascoltava le prime note di ogni loro canzone.

Tutta All Music Italia ti rende omaggio Franco!