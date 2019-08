Franco Battiato: a ottobre il nuovo album Torneremo Ancora (tracklist)

Franco Battiato pubblicherà il 18 ottobre il nuovo album Torneremo Ancora per Sony Music Legacy.

Il lavoro, già disponibile in pre order, sarà prodotto nella versione CD e in quella doppio LP. Sarà reso disponibile nei negozi fisici e in tutte le piattaforme digitali.

L’album conterrà l’inedito Torneremo ancora e 14 tra i brani più rappresentativi della discografia di Franco Battiato registrati due anni fa durante il tour con la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal Maestro Carlo Guaitoli.

Le canzoni sono arrangiate ed eseguite in chiave sinfonica così da dare nuova luce a pezzi entrati di diritto tra i più celebri del patrimonio culturale italiano.

Questa la tracklist.

FRANCO BATTIATO – TORNEREMO ANCORA

Torneremo ancora,

Come un cammello in una grondaia,

Le sacre sinfonie del tempo,

Lode all’inviolato,

L’animale,

Tiepido aprile,

Povera patria,

Te lo leggo negli occhi,

Perduto amor,

Prospettiva Nevsky,

La cura,

I treni di Tozeur,

E ti vengo a cercare,

Le nostre anime,

L’era del cinghiale bianco.

