È morto Franco Battiato... cantautore, compositore, musicista, regista e pittore... sperimentatore di una musica senza confini

Nella mattinata di oggi, 18 maggio 2021, arriva una notizia triste per tutta la musica italiana… è morto Franco Battiato, il maestro, uno dei più grandi artisti italiani con una carriera all’insegna della sperimentazione.

Cantautore, compositore, musicista, regista e pittore, Franco Battiato è nato il 23 marzo 1945 a Riposto in provincia di Catania. A dare per primo la notizia della scomparsa dell’artista, da diversi anni malato e lontano dalla scene, è stato Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica:

“E guarirai da tutte le malattie Perché sei un essere speciale Ed io, avrò cura di te. Ciao, Franco Battiato“.

Il Maestro si è spento stamattina nella sua residenza. Lo ha reso noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata

La sua carriera ha abbracciato molti generi musicali… dal rock progressivo all’avanguardia al pop, dall’opera lirica all’elettronica passando per la musica etnica senza mai allontanarsi troppo dalla canzone d’autore.

Uno degli artisti con i maggior numeri di Targhe Tenco conquistate nella sua carriera, Battiato ha saputo dare vita a dischi capolavoro come La Voce padrone, a canzoni d’amore senza tempo come La Cura oltre che a brani affidati ad altre voci come quelle di Alice e Milva tra le altre.

L’ultimo omaggio gli è stato rivolto al Festival di Sanremo 2021 quando, con un suo intervento olografico, Colapesce e Dimartino hanno portato sul palco dell’Ariston Povera patria.