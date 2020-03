Franco Battiato: fuori l’edizione celebrativa dell’album “Giubbe Rosse”

Giubbe Rosse è il primo album dal vivo di Franco Battiato, uscito per Emi nel 1989. Ora Universal Music Italia ha deciso la pubblicazione di un’edizione celebrativa, in uscita il 20 marzo.

Alla fine degli anni ’80 Franco Battiato era uno dei pochi artisti italiani a non aver ancora pubblicato un album dal vivo. Decise di terminare la leg invernale del Fisiognomica Tour per poi concentrarsi sulla scelta dei brani e delle registrazioni.

Il Fisiognomica Tour toccò anche Parigi (Teatro de la Ville) e Madrid (Alcalà Palace), per poi concludersi al prestigioso Teatro Lirico di Milano per l’apoteosi finale.

Giubbe Rosse è stato registrato nei famosi Studio Mobile Fonoprint, un’eccellenza nelle registrazioni dal vivo e di studio. È, a detta di molti critici, il miglior disco dal vivo di Battiato e testimonianza e pietra miliare del nuovo pop che il raffinato cantautore siciliano portò nelle classifiche negli anni ’80.

L’ultimo album di Franco Battiato è Torneremo Ancora, un disco dal vivo pubblicato lo scorso mese di ottobre con un inedito scritto con Juri Camisasca (Ne abbiamo parlato Qui).

FRANCO BATTIATO GIUBBE ROSSE

La versione celebrativa di Giubbe Rosse è un doppio album in formato vinile 180g con Lp colorati rosso.

Il disco sarà pubblicato anche in versione digitale come Remastered Edition con 3 Bonus Track in lingua spagnola e una versione in spagnolo per il mercato digitale internazionale

Ecco la tracklist:

Giubbe Rosse

Alexander Platz

Lettera al governatore della Libia feat. Giuni Russo

Mesopotamia

L’era del cinghiale bianco

Un’altra vita

Voglio vederti danzare

L’oceano di silenzio

Sequenze e frequenze

Aria di rivoluzione

No U turn

Summer on a Solitary Beach

Cuccurucucù

Centro di gravità permanente

Gli uccelli

E ti vengo a cercare