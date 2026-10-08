Chi tardi inizia, il primo progetto di Francescoscrivecose, è disponibile dal 28 settembre e distribuito dall’etichetta LaPoP. Il brano unisce la tradizione cantautorale italiana a una cifra pop e indie moderna e l’artista collabora con il produttore Etrusko (Luigi Tarquini).

Chi tardi inizia: la canzone nata in una libreria e riscritta dopo una chiacchierata

Il brano nasce da un periodo di immobilità vissuto mentre l’artista lavorava in una libreria. Francescoscrivecose si accorge di essere diventato bravissimo a dare consigli agli altri, a dire a tutti di crederci e di buttarsi, mentre lui resta fermo.

In origine la canzone si intitolava “Dirottatori di sogni” ed era imbevuta di rassegnazione: al centro c’era la sensazione quasi pacificata ma amarissima di non poter riprendere in mano i propri obiettivi.

La svolta arriva tra gli scaffali, da uno scambio con un cliente che stava comprando un libro per iniziare a studiare musica: “ora che ho 40 anni ho capito che potevo comunque provare”.

Da quello scambio l’artista capisce che il blocco non era una condanna definitiva e che i sogni non spariscono solo perché sono stati accantonati, e riscrive il brano con una prospettiva rovesciata.

“Ho voluto chiamarlo Chi tardi inizia proprio per prendermi gioco di quel proverbio che ci fa sentire tutti perennemente in ritardo sulla tabella di marcia della vita. Invece di lasciare le mie aspirazioni in fondo a un cassetto come fogli di carta accartocciata, ho deciso di riaprire quel cassetto e di rimettermi in gioco”, racconta Francescoscrivecose.

Il finale, in cui ripete “leggere, leggere, per ritornare a casa”, rappresenta il percorso intimo che ha dovuto compiere per fare pace con le proprie fragilità e ritrovare la propria strada.

Non ha scritto la canzone per insegnare qualcosa a qualcuno: è certo che quel sentimento, che per anni lo ha accartocciato, appartiene a moltissime persone.

Chi è Francescoscrivecose

Francesco Marrone, in arte Francescoscrivecose, cantautore e autore abruzzese, nasce a L’Aquila l’8 maggio 1997 e inizia il suo percorso musicale studiando canto e vocalità. A 19 anni sente la necessità di dare forma a una propria identità di scrittura e comincia a scrivere per artisti emergenti e realtà indipendenti.

Nel 2020 firma come autore e compositore Buio pesto, presentato da Francesco Bertoli sul palco di Amici di Maria De Filippi grazie alla collaborazione con L’Isola degli Artisti. Poi nasce il progetto solista Francescoscrivecose. Nel 2026 vince il Premio LOOP Fest (categoria Esterni), contest calabrese organizzato da La Voce Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale.