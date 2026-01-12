12 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
12 Gennaio 2026

Francesco Sarcina annulla “Immensamente Giulia”: stop allo spettacolo teatrale

Lo spettacolo teatrale dedicato a Giulia e legato a “Dedicato a te” non andrà in scena a Milano: il racconto di Sarcina

di Oriana Meo
Francesco Sarcina annulla lo spettacolo Immensamente Giulia
Francesco Sarcina annulla Immensamente Giulia, lo spettacolo teatrale previsto a Milano a marzo 2026. I dettagli arrivano direttamente dalle parole dell’artista, affidate a un video pubblicato sui social, e da quanto riportato nelle ore successive da diverse testate.

Perché Francesco Sarcina annulla Immensamente Giulia

Nel suo messaggio, Sarcina racconta di aver ricevuto lo stop dalla produzione a circa 20 giorni dalla conferenza stampa di presentazione. La motivazione indicata riguarda le vendite, ritenute non sufficienti per far partire la promozione. «Mi hanno comunicato pochi giorni fa che a 20 giorni dalla conferenza stampa fatta non ha venduto abbastanza biglietti… e quindi… lo spettacolo non si farà», spiega nel video.

L’artista sottolinea anche di non aver avuto accesso ai numeri precisi. «Qualcosa avrà venduto, ma non si sa quanto perché questo non c’è concesso saperlo», afferma. Il pensiero va soprattutto alle persone coinvolte nel progetto. «Sono bastati questi 20 giorni… per uccidere il lavoro di più di 20 persone… ragazzi… da tutta Italia».

Il lavoro di un anno e mezzo e l’appello sulle maestranze

Francesco Sarcina parla di un progetto costruito in oltre un anno e mezzo. Chiede alla produzione di rispettare gli impegni presi con chi ha lavorato allo spettacolo. Nel video dice: «Mi auguro che adesso la produzione si responsabilizzi… di occuparsi di questi ragazzi e di pagare… scenografi, musicisti, attori, costumisti… coreografi».

Nel suo messaggio, Francesco Sarcina esprime anche un rammarico personale per non essere riuscito a portare in scena lo spettacolo.

«A me resta solo il dispiacere di non fare questo spettacolo… mi spiace», dice nel video.

Cos’era lo spettacolo: trama, ambientazione e legame con Dedicato a te

Immensamente Giulia era un musical contemporaneo che univa musica dal vivo, parola e teatro. Prodotto da HEART, rappresentava la prima opera rock firmata da Francesco Sarcina.

La storia era ambientata nella Milano di fine anni ’90. Al centro c’erano Giulia e il suo rapporto con Francesco.

Il racconto culminava con Dedicato a te, brano che chiudeva lo spettacolo e ne rappresentava il punto di arrivo narrativo. Una delle canzoni simbolo de Le Vibrazioni.

Sarcina spiega che Giulia «ci ha lasciato prematuramente circa due anni fa… per una brutta malattia». Al progetto era legato anche un impegno sul tema della prevenzione. Nel video parla di un lavoro con «realtà ospedaliere… per cercare di sensibilizzare le giovani donne sul tema della prevenzione».

Lo spettacolo prevedeva 28 brani inediti, eseguiti dal vivo da una band di giovani musicisti selezionati tramite audizioni. Nel cast era prevista anche la partecipazione speciale di Germano Lanzoni.

Al momento non risultano comunicazioni su nuove date o su un eventuale recupero dello spettacolo.

Il video con l’annuncio di Francesco Sarcina

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Francesco Sarcina (@frasarcina)

