Il 3 aprile è il giorno dell’uscita di Berlino Est, il singolo d’esordio dell’eclettico artista milanese Francesco Sacco, giovane che da anni lavora nella produzione di musica per marchi di alta moda e spettacoli teatrali.

Berlino Est è stata scritta, composta e prodotta dallo stesso Francesco Sacco, mentre Davide Andreoni e Giacomo Zambelloni si sono occupati del mix.

Si tratta di un brano dalla forte vena cantautorale che scava nelle viscere grazie a una scrittura incisiva e un arrangiamento ricco e preciso, che accompagna fino all’ultima nota le sensazione di stasi qui descritta e alla quale non si sa come reagire.

“Ho scritto “Berlino Est” a partire dal suo inciso “Hai la faccia di Berlino Est”, con il quale ho cercato di descrivere l’espressione che ti viene quando discuti con qualcuno al quale tieni, perché non hai litigato davvero ma non hai nemmeno risolto. Non sai se parlare o tacere, se urlare o girarti dall’altra parte. Oltre che fra te e l’altra persona c’è una barriera dentro di te che rende difficile decidere cosa fare, costringendoti ad un’insopportabile situazione di stasi. Berlino Est è nata in pochi minuti da una nota sul telefono che è diventata una linea di pianoforte, poi un giro di accordi.”