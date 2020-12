Sanremo 2021 Francesco Renga Quando Trovo Te significato della canzone.

Sono passati solo due anni dall’ultima partecipazione di Francesco Renga al Festival di Sanremo. Eppure l’artista che qui ha trionfato nel 2005 con Angelo è pronto per tornare sul palco dell’Ariston con un nuovo brano firmato da Roberto Casalino.

Dopo la non brillantissima posizione in classifica del 2019, quando fu 15° con Aspetto che Torni, Renga è pronto per una nuova partecipazione a 30 anni dalla prima volta. Era infatti il 1991 quando l’artista bresciano, come voce dei Timoria, interpretò L’Uomo Che Ride non arrivando in finale, ma conquistando il Premio della Critica tra i Giovani.

FRANCESCO RENGA QUANDO TROVO TE SIGNIFICATO DELLA CANZONE

“La canzone che porto a Sanremo racconta di come le piccole cose possono salvarci la vita. Descrive i momenti di disperazione che fanno parte della vita quotidiana. Le sonorità di ‘Quando trovo te’ sono un bel traguardo, per me un punto di arrivo. Un mix di quello che sono stato, di quello che sono adesso, di quello che è stato il mio percorso sia stilistico che di scrittura e anche vocale. Io non tengo segreto che avrei fatto carte false per essere a questo festival che reputo il più importante di quelli che ho fatto io fino ad ora e sono tanti. Questo è un festival al quale non potevo mancare, il Festival della rinascita, della ripartenza, in cui la musica torna finalmente ad essere ancora protagonista. Tra le cose che non si sono più potute fare, che mi sono mancate di più in questo tempo così assurdo, c’è il contatto con la gente, l’abbraccio, i baci, ma anche il contatto con il pubblico. Per questo essere a Sanremo per me è così importante, perché significa ritornare ad abbracciare tutti.”

QUANDO TROVO TE – IL TESTO

In arrivo prossimamente