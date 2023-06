A cinque anni dall’avventura con Max Pezzali Francesco Renga e Nek tornano in tour insieme

Francesco Renga e Nek, dopo aver lanciato lo scorso mese di marzo con Epic/Sony Music Italy il singolo L’infinito più o meno, ha annunciato due grandi eventi live.

Il primo è il concerto all’Arena di Verona previsto per il 5 settembre, il secondo è una data al Mediolanum Forum di Assago prevista sabato 7 ottobre.

Nell’attesa i due cantautori hanno annunciato il tour estivo con cui gireranno in coppia per tutta l’estate. I due non sono nuovi alla condivisione di un palco avendo già realizzato qualche hanno fatto un tour in trio, con conseguente disco live, con Max Pezzali.

Francesco Renga e Nek tour estivo… e non solo

02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

05 luglio – Marostica Summer Festival – MAROSTICA (VI)

11 luglio – Anfiteatro dell’Anima – CERVERE (CN)

14 luglio – Parco Vistarino – SASSUOLO (MO)

29 luglio – Festival di Majano (Area Concerti) – MAJANO (UD)

01 agosto – Oversound Music Festival – LECCE

02 agosto – Castello Tramontano – MATERA

04 agosto – Banchina San Domenico – MOLFETTA (BA)

07 agosto – Piazzale D’Alaggio (Festival 20Eventi) – PIOMBINO (LI) NUOVA DATA

16 agosto – Roccella Summer Festival – ROCCELLA JONICA (RC)

17 agosto – Mercati Saraceni – CIRÒ MARINA (KR)

19 agosto – Arena 3040 – CAROVIGNO (BR)

26 agosto – Teatro Antico – TAORMINA

27 agosto – Teatro Valle Dei Templi – AGRIGENTO

02 settembre – Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) – PISA NUOVA DATA

05 settembre – Arena di Verona – VERONA

07 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

09 settembre – Planet Arena – PAESTUM (SA)

07 ottobre – Mediolanum Forum di Assago – MILANO

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Bsa Studio