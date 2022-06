Francesco Gabbani in “Peace and love” rivisita il concetto del porgere l’altra guancia

Francesco Gabbani Peace and love significato del testo del nuovo singolo estratto dall’album Volevamo solo essere felici pubblicato da BMG lo scorso 22 aprile.

Il brano sarà in radio da venerdì 24 giugno ed è stata scritta prima dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Peace and love è una canzone dichiaratamente pacifista e di speranza. In quest’epoca sempre più individualista in cui le persone provano ad emergere a discapito degli altri, Gabbani da sempre, nelle sue canzoni, rivaluta caratteristiche normalmente ritenute delle debolezze come la timidezza, la sensibilità e la compassione, considerandole come punti di forza per chi vuole provare a vivere in un mondo migliore.

Autore del brano, insieme a Francesco Gabbani, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Francesco Gabbani Peace and love significato della canzone

In Peace and love il cantautore rivisita il concetto del porgere l’altra guancia, ripreso in modo laico e calato nel contesto americano della lotta tra i nativi d’America e i conquistatori. Da un lato, viene presa in esame l’aggressività del conquistatore, contrapposta all’accoglienza di un popolo soggiogato dalla sete di potere. In tutto questo, la riflessione si apre ai comportamenti contemporanei, che sono la base degli status sociali da conservare, provando a contrastare l’individualismo e l’aggressività, non solo fisica, verso ciò che è diverso.

Ecco quindi che il porgere l’altra guancia potrebbe tornare ad essere ciò a cui tendere, per provare a forgiare un mondo migliore.

Dal 28 giugno Francesco Gabbani sarà in tour. Queste le date dei live prodotti da Vivo Concerti.

28 GIUGNO – CAPANNORI (LU) @ AREA VERDE

02 LUGLIO – UDINE @ PIAZZA DEL CASTELLO

10 LUGLIO – VICENZA @ PIAZZA DEI SIGNORI

17 LUGLIO VARALLO (VC) – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II @ ALPÀA FESTIVAL

29 LUGLIO – TRENTO – PIAZZA DUOMO @ TRENTO SUMMER FESTIVAL

06 AGOSTO – BRENO (BS) @ STADIO COMUNALE

09 AGOSTO – ATRI (TE) PIAZZA DUCHI D’ACQUAVIVA

11 AGOSTO – FORTE DEI MARMI (LU) @ VILLA BERTELLI

27 AGOSTO – ALBEROBELLO (BA) @ TRULLI VIVENTI 2022 PIAZZALE BIAGIO MIRAGLIA

10 SETTEMBRE – MONTJOVET COL D’ARLAZ (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR

13 SETTEMBRE – PISA @ PIAZZA DEI CAVALIERI

16 SETTEMBRE – PALERMO @ TEATRO DI VERDURA

18 SETTEMBRE – TAORMINA (ME) @ TEATRO ANTICO

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da: Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.







Francesco Gabbani Peace and love testo

Don’t smoke it

I fiori sopra i prati, non fumare

No woman, no cry

La donna d’altri non desiderare

Leitmotiv

Fatti non foste a viver come bruti

Uomini fatti dei

E strafottenti a fare due starnuti

Come stai? Come sto?

Non lo sai, non lo so

Cosa fai? Dove vai?

Non si può

Che tutto l’oro del mondo

Non vale neanche un secondo

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo? (amo, amo)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love, love, love, love, love, love

Ramadan

Non mangio intelligenza artificiale

Nuova libertà

Un po’ è natura, un po’ è stupidità

Moonwalking

È una teoria per allacciar le stringhe

Don’t let’s twist again

Vite clonate dentro alle siringhe

Come stai? Come sto?

Non lo sai, non lo so

Cosa fai? Dove vai?

Non si può

Che tutto l’oro del mondo

Non vale neanche un secondo

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo? (amo, amo)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

La nebbia agli irti colli

Dato il mortal sospiro

Si sta come d’autunno

Nei prati dell’emiro

Alla fine del mondo

Chi sono non lo so

So solo che ti amo

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love” (oh)

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love

Compare all’orizzonte

Nemico comandante

Che spara dritto in fronte

Urlando al “Rock & Roll”

Risponde lo sciamano

Fedele capo indiano

Non vedi che ti amo?

Ti canto “Peace & Love” (oh), Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love” (oh), Ti canto “Peace & Love”

Ti canto “Peace & Love”

Love, love, love