Francesco Gabbani: in arrivo giusto in tempo per le feste un nuovo singolo natalizio

Natale tanto vale testo e significato del singolo di Francesco Gabbani (scritto insieme a Pacifico) in arrivo per la stagione natalizia 2022.

Si intitola Natale tanto vale il nuovo singolo natalizio di Francesco Gabbani, (per BMG) un nuovo pezzo annunciato quest’oggi (5 dicembre) con il quale il cantante toscano ha voluto fare un regalo speciale a tutti i suoi numerosi e affezionatissimi fan in occasione delle prossime festività.

Il pezzo uscirà giusto in tempo per la stagione natalizia e per tutti quelli che decidono di rispettare la tradizione e preparare il loro album di Natale in occasione dell’Immacolata, l’8 dicembre: la data da segnarsi a calendario per l’uscita del brano è dunque venerdì 9 dicembre (e il pezzo è già disponibile in pre-order).

FRANCESCO GABBANI NATALE TANTO VALE IL SIGNIFICATO DELLA CANZONE



In linea teorica, il Natale dovrebbe essere un periodo festoso e gioioso, carico di positività e allegria. Ma nel pezzo di Francesco Gabbani, il momento più magico dell’anno assume connotazioni molto più malinconiche.

Ci sono infatti molte persone che vivono il Natale con tanto malessere e con malcelata tristezza, ed è proprio a questi individui che l’artista ha deciso di rivolgersi con questo nuovo brano.

Parlando del suo nuovo pezzo, Gabbani ha commentato:

Natale tanto vale è una canzone “atipicamente” natalizia. Io e Pacifico abbiamo provato a raccontare “the dark side of Christmas”. Un Natale visto dall’angolazione di chi lo vive come una ricorrenza, a chiamata obbligatoria, che per quieto vivere sociale è obbligato ad osservare, ma che in realtà diventa un amplificatore di sofferenze interiori, spesso legate alle mancate sinergie con il nucleo familiare che, proprio il Natale, ci costringe ad incontrare, talvolta in modo ipocrita. Se c’è chi vive il Natale con la magica euforia affettiva che lo contraddistingue… ecco questa canzone è dedicata a tutti gli altri. In arrivo oltre al singolo anche il relativo video ufficiale (nato da un’idea di Gabbani stesso) che accompagnerà la clip a partire dal giorno della release stessa, il 9 dicembre. Il video vede alla regia Fabio Capalbo, regista con cui ha già collaborato in passato per Viceversa.

Con questo pezzo, Francesco Gabbani chiude l’ideale cerchio aperto con il suo quinto disco Volevamo Solo Essere Felici, pubblicato per BMG lo scorso 22 aprile nei negozi di dischi e in tutte le piattaforme online.

FRANCESCO GABBANI NATALE TANTO VALE TESTO, AUDIO E VIDEO

Natale tanto vale

far finta che non faccia male

salire quelle scale

e avere voglia di scappare

e niente più…”