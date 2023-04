“L’abitudine” è il nuovo singolo di Francesco Gabbani di ritorno anche in tv con “Ci vuole un fiore”

Francesco Gabbani L’abitudine significato del testo del nuovo singolo del cantautore pronto a tornare nel mese di aprile anche con il suo programma green, Ci vuole un fiore.

Partiamo proprio dal programma tv in onda sulla Rai e definito il il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana.

Il programma andò in onda in un unico appuntamento nel 2022 e portò a casa un ottimo risultato vincendo la serata televisiva con 2.701.000 telespettatori e il 15.2% di share. Nel fine settimana lo show sarà presentato alla stampa e sapremo quanti appuntamenti, in che giorno della settimana e da che data di aprile Gabbani tornerà in tv.

La cosa che invece è già certa è l’uscita del nuovo singolo del cantautore.

Francesco Gabbani L’abitudine significato del brano

Arriverà in radio e sulle piattaforme digitali venerdì 7 aprile per BMG L’Abitudine. Il brano è stato scritto da Francesco Gabbani insieme a Fabio Ilacqua, l’autore che con lui ha firmato grandi brani come Amen, Occidentali’s Karma e Volevamo solo essere felici.

L’abitudine racconta l’assuefazione apatica al vivere, la consuetudine a ripetere gesti e pensieri in maniera quasi passiva, galleggiando sulla pelle del mondo come comparse prive di pensiero, come luoghi comuni, “copiando” la vita anziché reinventarla. Il cuore di questo brano è l’invito a riappropriarci delle nostre vite.

Questo pezzo è un nuovo tassello del percorso discografico del cantautore toscano che presto annuncerà importanti novità.

Francesco Gabbani l’abitudine testo e audio

In arrivo venerdì 7 aprile