Arriva a Settembre “La rete”, il nuovo singolo di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani La rete è il titolo del nuovo singolo in arrivo le prossime settimane.

È passato quasi un anno dalla pubblicazione dell’ultimo singolo del cantautore.

Il 16 ottobre 2020 usciva infatti Einstein (E=mc²) terzo singolo estratto dall’album Viceversa. Un progetto certificato con il disco d’oro e uscito a seguito del ritorno a Sanremo di Gabbani nel 2020 con il. brano omonimo (classificatosi al secondo posto nella kermesse e certificato con il doppio disco di platino).

Da quel album fu estratto per l’estate 2020 anche Il sudore ci appiccica, canzone che ha conquistato il disco d’oro. Ora per Francesco è tempo di nuova musica inedita.

FRANCESCO GABBANI LA RETE

Ad annunciare l’uscita di un nuovo brano è stato il cantautore stesso a mezzo social. Nella giornata di ieri Gabbani ha infatti pubblicato un Reel su Instagram in cui, mentre è in gita in montagna, fischietta il motivetto de La rete, questo il titolo del singolo.

La canzone ha già una data di uscita… inizio settembre. Per la precisione venerdì 3 settembre 2021. Al momento il cantautore non ha svelato nessun altro dettaglio su questa nuova canzone ma, siamo certi, altre anticipazioni arriveranno attraverso i suoi profili social nelle prossime settimane.

Per l’uscita invece non ci resta che attendere ancora poco, circa due settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani)



La rete anticiperà l’uscita del quinto disco dell’artista previsto sempre per il mese di settembre prossimo.

L’album anticiperà i live, già annunciati, di Milano (6 Maggio, Mediolanum Forum) e Roma (8 Maggio, Palazzo dello Sport).