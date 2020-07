Francesco Gabbani: Inedito Acustico è il tour dell’estate 2020 (Biglietti)

Sono state annunciate le prime tappe del tour di Francesco Gabbani Inedito Acustico, 3 date in cui il cantautore secondo classificato al Festival 2020 torna dal vivo.

Nei giorni scorsi l’artista ha annunciato il rinvio al 26 aprile 2021 dell’atteso concerto evento all’Arena di Verona (ne abbiamo parlato Qui), mentre ora si scaldano i motori per un’estate live avrà luogo nel rispetto delle regole.

Francesco Gabbani porterà in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni. Ci sarà spazio anche per un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell’amico Fritz, il suo alter ego.

“Vi avevo promesso news, ed eccole qua! Non ce l’ho fatta a rimanere a casa quest’estate, per questo sarò in tour con tutta la band per uno spettacolo inedito… acustico! Ci sarà anche uno special guest, l’amico Fritz, che conoscerete presto…”