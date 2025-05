Francesco Gabbani torna in radio con “Così Come Mi Viene”: un inno alla libertà emotiva

Francesco Gabbani, Così Come Mi Viene: significato del testo del nuovo singolo

In rotazione radiofonica da venerdì 16 maggio, Così Come Mi Viene è il nuovo singolo di Francesco Gabbani, estratto dall’album Dalla Tua Parte (qui la nostra guida all’ascolto), pubblicato lo scorso febbraio per BMG.

Il brano è un inno alla libertà emotiva, all’amore che non ha bisogno di essere spiegato, alla leggerezza che non è superficialità ma respiro.

Ed ecco che, tra frasi che giocano con il cosmo e con il cuore e cori che sembrano nati per restare in testa, Così Come Mi Viene si muove tra l’aldilà e l’al di qua, tra la ragione e la ribellione, tra scienza e sentimento.

francesco gabbani, “così come mi viene”: significato del brano

Prodotto dai Room 9, il brano “ricorda il potere delle canzoni, che vengono a prenderci nel traffico dei pensieri e ci portano via, facendoci fischiettare o ballare“, racconta Francesco Gabbani.

Poi, aggiunge: “Tutti dovremmo avere una canzone da cantare a braccia spalancate sul palco di Sanremo. Una canzone semplice e bella, senza pretese e senza senso, da cantare così come ci viene. Una canzone che non faccia troppo pensare, ma solo star bene“.

“così come mi viene”: testo del brano

Al di là che non si sa se l’aldilà poi c’è

oeh oeh ooh.

>Al di là della ragione, hai ragione te

oeh oeh ooh.

>Al di là del movimento di pianeti e stelle

dei brividi nascosti tra respiro e pelle.

Testa dura di natura, anima ribelle

oeh oeh ooh.

Io nel mondo

e tutto il resto che ci gira intorno

cercando Dio o chi per lui tu sei

semplicemente tutto quello che vorrei

la canzone che a Sanremo canterei.

E che fa

pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

ma va bene, cosi come mi viene

senza senso né catene.

Pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

e va bene, che ti fa stare bene

pane e amore, sangue e vene.

oeh oeh ooh

Al di là del DNA in eredità

del principio che governa la casualità.

al di là di questa siepe l’infinito accolgo

che è tutto chiuso dentro al bene ti voglio.

Io nel mare, tu nel mare

guarda c’è uno scoglio.

oeh oeh ooh

L’universo non sa che cosa intendi con diverso

che sei speciale così come sei

il dolore che al tuo fianco porterei

quell’amore che a Sanremo canterei.

E che fa

pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

ma va bene, cosi come mi viene

senza senso né catene.

Pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

e va bene, che ti fa stare bene

pane e amore, sangue e vene.

Eppure c’è un senso

sei tu che decidi

uhhh uhhh uhhh

di crederci adesso, basta che vivi.

E che fa

pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

ma va bene cosi come mi viene

senza senso, né catene.

Pa pa pa na na na na na

la la la e ciao ciao ciao

e va bene che ti fa stare bene

pane e amore, sangue e vene.

oeh oeh ooh

FRANCESCO GABBANI: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Dalla Tua Parte Summer Tour e del Dalla Tua Parte Tour 2025, prodotto da A1 Concerti.

DALLA TUA PARTE SUMMER TOUR

7 Luglio – ORISTANO, Tharros Area Archeologica

9 Luglio – PISTOIA, Piazza Duomo

12 Luglio – PIACENZA, Palazzo Farnese

20 Luglio – SAMPEYRE, Suoni Dal Monviso

26 Luglio – CATTOLICA, Arena della Regina

1° Agosto – OSTUNI, Foro Boario

2 Agosto – BARLETTA, Fossato del Castello

5 Agosto – PALERMO, Teatro di Verdura

6 Agosto – TAORMINA, Teatro Antico di Taormina

16 Agosto – FORTE DEI MARMI, Villa Bertelli

21 Agosto – PESCARA , Porto Turistico

22 Agosto – MACERATA, Sferisterio

DALLA TUA PARTE TOUR 2025

1° Ottobre – VERONA, Arena di Verona

5 Novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

7 Novembre – LIVORNO, Modigliani Forum

14 Novembre – CONEGLIANO VENETO, Prealpi Sanbiagio Arena

15 Novembre – MONTICHIARI, Palageorge

16 Novembre – VIGEVANO, Palaelachem

3 Dicembre – NAPOLI, Palapartenope

