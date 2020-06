Francesco Gabbani Arena di Verona. Avrebbe dovuto svolgersi il prossimo 8 ottobre l’imperdibile concerto di Francesco Gabbani all’Arena di Verona. A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria l’evento è stato rimandato al 2021.

Lo ha annunciato lo stesso cantautore con un lungo post sui social.

“Con grande dispiacere sono costretto ad annunciare il rinvio del mio concerto all’Arena di Verona. Fino all’ultimo ho sperato il concerto si potesse fare, ma le condizioni attuali non lo permettono e, per questo motivo, abbiamo deciso di spostarlo alla primavera del prossimo anno.

Il concerto all’Arena di Verona ha un valore emblematico per me perché rappresenta una tappa importante nello sviluppo del mio percorso artistico e per questo lo faremo quando ci saranno le condizioni per poter festeggiare tutti insieme, in un grande abbraccio.

Non posso però pensare di stare fermo e di non suonare il mio nuovo disco dal vivo perché la voglia di tornare sul palco è tanta. Per questo, insieme al mio staff, stiamo lavorando per trovare la giusta via per potere tornare presto on stage con un set differente, per poi ritrovarci invece uniti il 26 aprile 2021 per una grande festa.”