Francesco De Gregori: rinviati all’autunno 2021 i concerti nei club

Classifica Spotify Settimana #11: in vetta Colapesce e Dimartino e Gaudiano

La classifica Spotify Top 50 vede anche questa settimana il dominio dei brani del Festival di Sanremo. Tris di Colapesce e Dimartino che.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #11: Ermal Meta svetta tra album e vinili. Colapesce e Dimartino primi tra i singoli

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana vedono il dominio di Ermal Meta. Il cantautore è primo tra album e vinili con Tribù Urbana.

Amici di Maria De Filippi: dalla giuria alle squadre, ecco tutte le novità

Le squadre, le novità, gli inediti, la nuova giuria e tutto quello che c'è da sapere.

Classifica Radio Settimana #11: Colapesce e Dimartino primi davanti a Michielin-Fedez

La classifica Radio di questa settimana premia le due coppie del Festival. Nella Top 10 altri tre pezzi di Sanremo 2021.

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 19 marzo 2021

Da Achille Lauro a Nico Arezzo, dai Tazenda a Cmqmartina ecco le recensioni ai nuovi singoli della settimana.

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo con "Un milione di cose da dirti" esce il nuovo album del cantautore.

Musicultura 2021 partono il 19 marzo le audizioni live. In diretta anche su All Music Italia

Per dieci sere, dal 19 al 28 marzo, potrete assistere e commentare le esibizioni degli artisti in gara sulla nostra pagina Facebook in diretta.

I Maneskin pubblicano la versione Eurovision di "Zitti e buoni". Ecco testo e video

L'Eurovision 2021 di Rotterdam sarà di scena da martedì 18 maggio a sabato 22 maggio.

Adriano Celentano scrive una lettera a Fabrizio Corona: "Ho un'idea!"

"Hai sbagliato tanto ma qui sta, secondo me, la grande ingiustizia della giustizia italiana. Si danno 14 anni ad uno come te e...".

Laura Pausini: “Mi sento più che mai bisognosa di tanta energia e positività” (Video)

Laura Pausini dopo aver conquistato meritatamente il Golden Globe per il brano Io Sì (Seen) è ora stato inserito nella cinquina dei possibili vincitori del Premio Oscar. .

Il Volo: un brano inedito scelto per la sigla di apertura della fiction “Màkari” (testo e video)

Un brano inedito de Il Volo è stato scelto come sigla di apertura della nuova fiction Màkari, partita lunedì 15 marzo in prima serata su Rai 1. .

Videointervista a Estremo: “Non ho le parole per descrivere ciò che sto provando”

Estremo è uno dei talenti più interessanti del panorama urban. Ha prodotto insieme a Durdust il brano di Madame "Voce".

Videointervista ad Aiello: “Mi hanno insegnato a mostrare il sorriso migliore anche quando dentro hai un cielo grigio..”

Meridionale è il nuovo album di Aiello, che contiene il brano Ora con cui ha partecipato a Sanremo 2021. 10 tracce in cui trovano spazio diversi generi musicali. .

Videointervista a Takagi e Ketra: “Volevamo sorprendere e con Mengoni e Frah Quintale… ci siamo riusciti!”

Il nuovo singolo di Takagi e Ketra Venere e Marte è una sorpresa. Un brano che permette di scoprire una sfaccettatura inedita del duo di producer.

Videointervista a Marco Filadelfia: “Un viaggio nella fantasia dove ho voluto dare sfogo alla mia creatività”

E' uscito il nuovo singolo di Marco Filadelfia Jumanji, brano che descrive con maestria l’ambiziosa vita dei giovani d’oggi.

Videointervista a Viola Nocenzi: “Se devo dire ‘Ti Amo’… lo faccio con una canzone!”

E' uscito Viola Nocenzi, l'omonimo album della cantautrice romana, composto da 7 tracce e anticipato dal singolo Lettera Da Marte.

Videointervista a oli?: “A Natale si dovrebbe essere felici, ma noto una mancanza di umanità verso chi non lo è…”

Il giorno di Natale uscirà Angeli e Demøni, nuovo singolo di Oli?, prodotto da Riccardo Scirè. Un coraggioso pezzo che parla di suicidio e depressione.

Annalisa, dopo alcune dure critiche, defollowa due noti giornalisti sui social

Annalisa VS la stampa e parte il defollow... Siamo sinceri, ad onor del vero su questo sito non ci eravamo accorti di quanto stesse accadendo fino a quando diversi nostri lettori ce lo hanno fatto notare. In pratica in queste ore post Sanremo, a seguito di alcune critiche, ci sarebbe stato (il condizionale in questi casi...

Francesco De Gregori: rinviati all'autunno 2021 i concerti nei club

I concerti di Francesco De Gregori, inizialmente previsti per la primavera, sono stati rimandati al prossimo autunno. Ecco le nuove date.

Nerone: dal 26 marzo “Mixtape”, 18 tracce realizzate con 15 amici

Sarà disponibile dal 26 marzo il nuovo progetto discografico di Nerone Mixtape. Tra gli ospiti Emis Killa, Jake La Furia, Fabri Fibra, J-Ax.

Maneskin: 60'000 biglietti venduti! Ecco tutte le date del tour (Biglietti)

Mancano diversi mesi all'inizio del nuovo tour dei Maneskin, eppure... già sono stati venduti oltre 60'000 biglietti! Un risultato eccezionale.

Wrongonyou: annunciate le date di Sono Io Live, il tour nei club

Dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo, Wrongonyou è pronto per tornare in quella che è la sua dimensione naturale.

Gazzelle: il videoclip di “Un po' come noi” è in anteprima su RaiPlay

E' disponibile su RaiPlay il videoclip del brano di Gazzelle Un po' come noi, risultato della collaborazione tra Gazzelle e la nuova serie TV Nudes.

Amici di Maria De Filippi: tutti i cambiamenti e i traguardi della ventesima edizione

Da scuola che preparava i ragazzi al mondo dei musical a vera e propria accademia che lancia e colloca cantanti e ballerini, vent'anni in continua evoluzione .

Mahmood, Ghali e J-Ax partecipano alla campagna Inside The Beat, Outside The Box. Il rap italiano collabora con 232aps per "liberare" le periferie milanesi

All'interno dell'articolo le informazioni per sostenere l'iniziativa.

Negramaro: il 19 marzo alle 21 su LiveNow il concerto in streaming “Primo Contatto”

Venerdì 19 marzo alle 21 i Negramaro saranno protagonisti di Primo Contatto, un concerto in streaming su LiveNow, preludio del loro ritorno dal vivo. .

Vasco Rossi svela qualche dettaglio sul nuovo album: “Sarà un disco... di forma e di sostanza!”

Uscirà il prossimo 12 novembre il nuovo album di Vasco Rossi. Nuovi dettagli svelati sui social dal rocker di Zocca.

Achille Lauro "Marilù" anticipa "Lauro", l'ultimo album? (testo e audio)

Perché questo disco, nelle campagne pubblicitarie, viene annunciato come l'ultimo? Cambio di nome in vista?.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 19 marzo

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

A TUTTO POP #47: TONY MAIELLO, GIUNI RUSSO e TAGLIA 42. Aneddoti e curiosità sulle canzoni

IL TEATRO DEGLI ORRORI (V di Venezia)

Coso omaggia gli anni '90 nel singolo “Buona Giornata”

Nico Arezzo torna con "Polline": un amore finito ricordato da... un frigo! (testo e audio)

Stre: una relazione amorosa ormai al capolinea nel singolo “Remake”

Laila Al Habash: "Moquette", l’Ep di debutto prodotto da Niccolò Contessa (I Cani) e Stabber

Pinguini Tattici Nucleari: fuori il singolo “Verdura” in attesa di album e tour

Laioung: al via il nuovo percorso con il brano “Hang With Us” feat. Kollegah

Classifica Spotify Settimana #11: in vetta Colapesce e Dimartino e Gaudiano

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #11: Ermal Meta svetta tra album e vinili. Colapesce e Dimartino primi tra i singoli

Classifica Radio Settimana #11: Colapesce e Dimartino primi davanti a Michielin-Fedez

Certificazioni FIMI settimana #1: Ligabue parte con tre dischi di platino tra “Start” e “7”

Classifica Spotify Settimana #1: nella Viral spiccano gli inediti di Amici

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #1: in testa Sfera Ebbasta, Vasco e i Queen

Ermal Meta - Tribù Urbana - Recensione del nuovo album del cantautore

La Rappresentante di lista - My Mamma - Recensione

Ghemon: “Scritto Nelle Stelle” e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

