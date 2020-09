Francesco De Gregori Off The Record

Francesco De Gregori torna dal vivo e dopo l’esperienza di successo al Teatro Garbatella di Roma ripropone Off The Record.

I concerti avranno luogo a dicembre con tre date sul palco del Teatro Dal Verme di Milano e riprenderanno il format proposto dal 28 febbraio al 27 marzo 2019 nel piccolo teatro romano.

Off The Record si annuncia come un concerto particolarmente confidenziale. Durante le serate Francesco De Gregori e la sua band (Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano e tastiere e Paolo Giovenchi alle chitarre) proporranno una scaletta molto variabile e quasi improvvisata.

Off The Record si inserisce nel calendario del Teatro dal Verme di Milano come anteprima del progetto La Casa della Musica, I Pomeriggi Musicali.

Il Principe è attualmente in radio con la cover di Canzone di Lucio Dalla, interpretata insieme ad Antonello Venditti. Un assaggio del grande evento che avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma riprogrammato al prossimo anno (Qui il nostro articolo).

Il 30 settembre, invece, è il giorno dell’uscita di Francesco De Gregori I Testi, La Storia Delle Canzoni, volume che raccoglie le parole dei brani interpretati dal Principe in quasi 50 anni di musica (ne abbiamo parlato Qui).

FRANCESCO DE GREGORI OFF THE RECORD

Queste le prime date attualmente confermate di Off The Record, prodotto e organizzato da Friends & Partner.

4 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

5 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

6 dicembre – Teatro dal Verme – Milano

