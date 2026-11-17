Francesco Caggiano ha pubblicato il 16 ottobre 2026 il nuovo singolo Roma Romantica, distribuito da ADA Music Italy. Il brano, scritto da Caggiano e composto dall’artista insieme a Luigi De Martino, arriva dopo Un’alba senza luce, che ha superato i 4 milioni di stream su Spotify.

Roma Romantica, un amore sullo sfondo della Capitale

Francesco Caggiano torna con un brano pop cantautorale che racconta una storia d’amore sullo sfondo della sua città, Roma, tra primi appuntamenti, passeggiate nel centro e notti senza fine. La Capitale diventa complice degli incontri e delle attese dei protagonisti.

La produzione musicale è stata curata da Davide Tagliapietra, produttore e chitarrista che ha collaborato con artisti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, insieme al co-produttore Luigi De Martino. Il brano si muove tra sonorità pop e cantautorali, accompagnando il racconto con un’atmosfera romantica.

Il videoclip di Roma Romantica

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, ambientato tra le strade di Roma. I protagonisti sono Leonardo Bocci e Francesca Olia, che interpretano un incontro casuale destinato a trasformarsi in una serata speciale, tra sguardi e complicità sullo sfondo della Capitale.

Chi è Francesco Caggiano

Francesco Caggiano è un cantautore e studente universitario nato a Roma nel 2001, seguito da oltre 900.000 follower sui social. Appassionato di musica fin da bambino, nel 2020 ha aperto il suo profilo TikTok, dove ha iniziato a condividere contenuti musicali e ha costruito una fanbase sempre più ampia.

Dal 2021 ha iniziato a scrivere e produrre i suoi brani, sviluppando uno stile fatto di sonorità pop e testi intimi su emozioni quotidiane, relazioni e fragilità.

Il 16 gennaio 2026 ha pubblicato Un’alba senza luce, che ha superato i 4 milioni di stream su Spotify e ha raggiunto il secondo posto della Viral 50 Italia. Il brano è entrato per diversi mesi nella classifica giornaliera dei 100 video musicali più popolari su YouTube e l’audio è stato utilizzato da decine di migliaia di utenti su TikTok.

Nello stesso anno ha partecipato alla seconda edizione di The Voice Generations su Rai 1 nel team di Arisa, arrivando fino alla fase dei quattro super-finalisti.