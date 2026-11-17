Nun è possibile è il nuovo singolo di Enzo Gragnaniello, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 13 novembre 2026. Il cantautore mette insieme alcune delle voci più riconoscibili della musica napoletana per lanciare un messaggio contro la guerra. Il brano vede la partecipazione di Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega.

La canzone, caratterizzata da una collaborazione corale, è nata per dare voce alle vittime dei conflitti e a chi continua a credere nella possibilità della pace. “Ci sono immagini che non riesco più a guardare. E altre che non riesco a dimenticare”, racconta Enzo Gragnaniello, individuando proprio nell’impossibilità di restare indifferenti di fronte alla guerra il punto di partenza della canzone.

“Nun è possibile”: Enzo Gragnaniello chiama a raccolta sei voci della musica napoletana

Il nuovo singolo affronta senza mediazioni il dramma della guerra, soffermandosi sulle conseguenze che i conflitti producono sulle popolazioni coinvolte. Le bombe che distruggono le case, le infanzie cancellate, i sogni interrotti e le vite innocenti travolte dalla violenza sono al centro della scrittura di Gragnaniello.

Lo sguardo del cantautore si rivolge soprattutto a chi subisce le conseguenze dei conflitti: bambini costretti a conoscere la guerra prima ancora di poter immaginare il proprio futuro, civili e soldati, persone private della dignità e della possibilità di vivere in pace.

Per condividere questo messaggio, Gragnaniello ha coinvolto sei artisti della scena musicale napoletana: Dario Sansone, Gnut, Fabiana Martone, Simona Boo, Maldestro e Greg Rega. Voci appartenenti a generazioni e sensibilità differenti, che si ritrovano in un’unica interpretazione, mettendo da parte le rispettive identità artistiche per dare spazio a una presa di posizione comune.

La collaborazione assume anche il valore di un incontro tra generazioni della musica partenopea. Da una parte, l’esperienza di un autore che ha contribuito a scrivere pagine importanti della canzone napoletana contemporanea; dall’altra, artisti che ne rappresentano alcune delle espressioni più recenti.

Una canzone contro la guerra, tra indignazione e speranza

Il ritornello “Nun è possibile” diventa il fulcro del messaggio del brano. Una frase che esprime il rifiuto di considerare inevitabile la guerra e, soprattutto, di abituarsi alle immagini della distruzione che quotidianamente raggiungono le nostre case.

La lingua napoletana, da sempre uno degli strumenti espressivi più personali della scrittura di Enzo Gragnaniello, restituisce al racconto una dimensione diretta e profondamente umana. Le parole non cercano una distanza dal dolore, ma provano a trasformare lo sdegno in una dichiarazione collettiva.

“Questa canzone è dedicata a chi non si arrende all’orrore, a chi continua a credere nella pace, a chi, nonostante tutto, ha ancora il coraggio di sperare che un fiore possa fare più rumore di una bomba”, spiega il cantautore.

È proprio questa immagine a racchiudere il senso dell’intero progetto: opporre alla violenza la possibilità di un futuro diverso, senza rinunciare alla capacità di indignarsi davanti alla sofferenza degli altri.

Enzo Gragnaniello, una carriera tra Premio Tenco e grandi interpreti della musica italiana

Autore e compositore di Nun è possibile, Enzo Gragnaniello è una delle figure più riconoscibili della canzone d’autore italiana legata alla tradizione musicale napoletana. Nel corso della sua carriera ha sviluppato una scrittura personale, capace di muoversi tra dialetto e italiano, radici popolari e sensibilità contemporanea.

L’artista ha conquistato per tre volte il Premio Tenco per la migliore canzone dialettale: nel 1986, nel 1990 e nel 1999. Nel 2019 è arrivata anche la Targa Tenco per il miglior album in dialetto con Lo chiamavano Vient’ ‘e terra.

Tra le composizioni che hanno lasciato il segno nella musica italiana c’è Cu’mmè, interpretata insieme a Mia Martini e Roberto Murolo. Al Festival di Sanremo 1999 ha portato Alberi, con la partecipazione di Ornella Vanoni, mentre per Andrea Bocelli ha scritto ‘O mare e tu, interpretata dal tenore insieme a Dulce Pontes.

Con Nun è possibile, questa attenzione verso le storie e le fragilità dell’essere umano torna al centro della sua musica. Stavolta, però, il messaggio viene affidato a un gruppo di artisti che sceglie di condividere la stessa voce: un invito a non considerare normale ciò che continua a togliere vite, futuro e speranza.