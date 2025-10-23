Francesco Baccini torna con l’inedito Matilde Lorenzi (Edizioni Azzurra Music). Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali e in radio da venerdì 24 ottobre, anticipa il nuovo album in uscita nel 2026 per Azzurra Music.

Il brano è una dedica a Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci alpino scomparsa tragicamente per una caduta durante un allenamento in Val Senales, un mese prima di compiere 20 anni.

Una dedica per Matilde Lorenzi

Francesco Baccini è riuscito a trasformare una tragedia in un canto di gioia e forza senza alcun tono tristemente commemorativo, Matilde Lorenzi è un brano che celebra la gioia di vivere, la passione e la determinazione di chi affronta la vita con coraggio.

“E sono libera / Sposa della gravità / Gli occhi brillano / La mia vita è tutta qua”

Baccini che ha composto e scritto la canzone ha dichiarato:

“Ero rimasto molto colpito dalla notizia dell’incidente di Matilde Lorenzi in allenamento, c’è qualcosa di inconcepibile nel perdere la vita a 19 anni, è inaccettabile. Non ero neanche sicuro che ne avrei scritto un pezzo, ma quando mi sono messo al piano gli accordi e le parole sgorgavano naturalmente. Ero scosso, ma non volevo che fosse un pezzo triste o commemorativo.

Questa campionessa era una ragazza che stava vivendo al cento per cento la sua passione, volevo che questo brano celebrasse la gioia e la libertà della sua esistenza, la bellezza della vita. Non c’è un messaggio, ma mi piacerebbe che la mia canzone e il ricordo di Matilde spingessero soprattutto i più giovani a cercare quale passione li fa vibrare davvero nel profondo, perché peggio di morire c’è solo non aver vissuto pienamente”

Baccini trasforma una tragedia in un canto di gioia e forza

Baccini ha scritto una ballata intensa per una giovane vita spezzata che “come il sole non si spegnerà”. L’arrangiamento orchestrale dona al brano ampio respiro e grande intensità riuscendo ad emozionare senza virare nella malinconia.

Matilde Lorenzi è, inoltre, il brano di punta della colonna sonora del docufilm di Paolo Galassi Kristian Ghedina: Storie di Sci che racconta settant’anni di Olimpiadi italiane. Il progetto cinematografico di prossima uscita rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, il cui obiettivo è celebrare e promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, l’arte e il patrimonio italiano.

Il brano è accompagnato da un videoclip firmato da Paolo Galassi che, come nelle pellicole Super8, restituisce la gioia di vivere e la passione della campionessa e dichiara:

“Avevamo i video di Matilde concessi dalla famiglia Lorenzi che, in fondo, raccontano più di tutto. L’energia di Francesco e il brano straordinario fanno il resto. Ho voluto pertanto realizzare un video senza troppe artificiosità, esattamente come il film, naturale, vivo e vibrante. Francesco Baccini è un artista visionario dall’espressività smisurata, ci siamo capiti immediatamente e così ci siamo concentrati nel lavorare esclusivamente sul suo volto, per fare di essenzialità e pathos le colonne portanti di concept e messaggio”.

Credits Videoclip

Ideazione e Regia: Paolo Galassi

Fotografia, Riprese e Montaggio: Angelo Cannella

Produzione Esecutiva: Firmament Pictures

Si ringrazia per i contributi video Adolfo Lorenzi, tutta la famiglia Lorenzi, la Fondazione Matilde Lorenzi e Federico Tomasoni.