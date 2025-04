Francesca Miola: Il duetto con Mario Venuti anticipa l’album di debutto “Il tempo, il traffico e noi”

In attesa dell’uscita del sui primo album ufficiale Francesca Miola pubblica il primo singolo estratto, Imperfetta felicità feat. Mario Venuti.

Già nota al pubblico per la sua voce elegante e la scrittura intensa, Francesca Miola lancerà il 9 maggio con Dischi dei Sognatori il disco Il tempo, il traffico e noi, un progetto contenente nove brani di cantautorato pop con firme importanti come Mario Venuti, Antonio Maggio, Matteo Faustini, Zibba. La produzione del disco è di Tony Canto con la direzione artistica di Kaballà.

Come dicevamo in apertura da venerdì 25 aprile sarà possibile ascoltare in radio e sulle piattaforme digitali il singolo Imperfetta felicità, brano in duetto con Mario Venuti che è stato presentato in anteprima live al Blue Note di Milano.

Francesca miola, le canzoni dell’album di debutto

Il disco si apre con Amarsi non serve, il brano con cui Francesca Miola è arrivata tra gli 8 finalisti di Area Sanremo nel 2018. E si chiude con una versione acustica dello stesso pezzo in duetto con Matteo Faustini. In mezzo, un percorso tra emozioni quotidiane, crisi sentimentali, silenzi e nuove partenze, con una cifra stilistica che si muove sempre su toni intimi e personali.

Tra i brani da segnalare anche Padroni non ne ho in duetto con Antonio Maggio e La costola di Adamo, una canzone contro la violenza sulle donne.

Il tempo, il traffico e noi è un disco che alterna momenti più radiofonici ad altri dal sapore quasi teatrale. Qui a seguire la tracklist: