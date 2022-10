Francesca Michielin: 6 appuntamenti musicali a Milano per “Suono di Sabato Al Mosso”

Francesca Michielin Suono di Sabato al Mosso.

Dal 26 ottobre al 6 dicembre Franesca Michielin sarà la protagonista della nuova rassegna live Suono di Sabato Al Mosso. Si tratta di 6 incontri musicali, diversi l’uno dall’altro, prodotti da Vivo Concerti.

Si terranno in una location intima e inclusiva sita in Via Angelo Mosso 3 a Milano (Zona Parco Trotter / Via Padova).

Saranno sei appuntamenti simili a serate tra amici: improvvisazioni, jam session, sorprese, tutto senza scaletta, per regalare al pubblico esperienze uniche il sabato sera a partire dall 20:30.

Queste le date: 29 ottobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre e 3 dicembre 2022.

I biglietti per Suono di Sabato Al Mosso sono disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati da martedì 25 ottobre alle ore 11:00.

Mentre è in radio l’ultimo singolo Occhi Grandi Grandi (leggi qui), a partire dal 25 febbraio Francesca Michielin sarà impegnata nel tour bonsoir! – Michielin10 che la porterà nei teatri italiani.

Queste le date.

francesca michielin bonsoir! – Michielin10 a teatro

Sabato 25 febbraio 2023 PORDENONE @ Auditorium Concordia

Domenica 26 febbraio 2023 TRENTO @ Auditorium Santa Chiara

Mercoledì 1 marzo 2023 ROMA @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Martedì 7 marzo 2023 FIRENZE @ Teatro Puccini

Sabato 11 marzo 2023 FERMO @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 MANTOVA @ Teatro Sociale

Martedì 20 marzo 2023 MILANO @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 TORINO @ Teatro Colosseo

Venerdì 31 marzo 2023 LECCE @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 BOLOGNA@ Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 PALERMO @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 CATANIA @ Teatro Ambasciatori

