Francesca Michielin Stato di Natura. Il 13 marzo è un giorno importante per Francesca Michielin. Quel giorno uscirà il suo quarto album Feat (Stato di Natura), 11 tracce con altrettanti featuring, ma entrerà in rotazione radiofonica anche il nuovo singolo Stato Di Natura in cui la cantautrice collabora per la prima volta con i Maneskin.

FRANCESCA MICHIELIN STATO DI NATURA

Si tratta di un brano volutamente forte di cui Francesca Michielin è autrice sia di musica che del testo.

In questo featuring la cantautrice sottolinea l’importanza dell’uso delle parole, lanciando un messaggio potente contro la violenza verbale e gratuita presente nella quotidianità dei nostri tempi.

Stato Di Natura è un brano che si caratterizza per sonorità rock alle quali si accosta il linguaggio rap. La collaborazione con i Maneskin amplifica il messaggio del brano, grazie a un’unione di intenti che rende tutto molto credibile. L’artista descrive l’intervento della band come:

“Il punto di vista maschile del quale avevo bisogno per questo brano.”

Un messaggio di libertà e lotta alle discriminazioni di cui la band è portavoce da sempre.

Testo del brano… in arrivo

FRANCESCA MICHIELIN FEAT (STATO DI NATURA)

Nel frattempo, dopo la pubblicazione dei singoli Cheyenne, Gange, Riserva Naturale e Monolocale, Francesca Michielin sta pian piano svelando Feat (Stato di Natura).

Questo il messaggio postato sui Social:

“Nel disco *sigla Superquark* verranno trattati vari temi:

– amore in più forme ed espressioni

– Natura e urbanizzazione

– fidanzati che diventano famosi e non ti cagano più di striscio

– incontro e scontro, spazi aperti e spazi chiusi, violenza verbale

– femminismo e machismo

– filosofia ed ecologia

– patente A e patente B

– giornate di primavera fricchettone a Parco Lambro

– Emancipazione

– STAR TREK VS STAR WARS”

A questo punto non ci resta che attendere il 13 marzo per ascoltare un album davvero atteso e che, dopo i primi appuntamenti live, avrà la sua vera e propria celebrazione con un esclusivo live al Carroponte di Milano il prossimo 20 settembre (Ne abbiamo parlato Qui).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Roberto Graziano Moro