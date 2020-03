Francesca Michielin Monolocale testo e audio del nuovo brano estratto da FEAT (Stato di natura) in duetto con Fabri Fibra.

Ieri alle ore 21.00 Francesca Michielin è stata protagonista di un evento unico che ha accompagnato il suo pubblico alla scoperta del nuovo album FEAT (STATO DI NATURA).

L’artista si esibita con il Milano Multietnica Set, prodotto da Vivo Concerti e realizzato negli spazi di Triennale Milano, trasmesso dalla piattaforma RaiPlay.

Anche per questo set Francesca Michielin ha realizzato per alcuni dei suoi brani più noti arrangiamenti completamente nuovi, costruiti su misura rispetto al mood della serata, per un’atmosfera dalle mille sfaccettature interculturali e accompagnata per l’occasione dalla multietnica Orchestra di Piazza Vittorio e del gruppo pop-tropicalista italo brasiliano dei Selton.

Nove elementi totali con batteria, percussioni, bassi, berimbau, chitarra, tastiere, oud, saz baglama, w’tar, kora nel cuore di uno degli spazi più iconici della cultura milanese e dell’arte del nostro Paese.

FRANCESCA MICHIELIN MONOLOCALE feat. Fabri Fibra

Durante il terzo set Francesca ha condiviso il palco anche con il rapper Fabri Fibra per presentare Monolocale, nuovo brano estratto dal disco di Francesca in uscita il 13 marzo.

Il brano ha fatto seguito a Gange feat. Shiva e Riserva naturale feat. Coma_Cose.

Ecco come Francesca parla del nuovo brano…

“Monolocale è stato il primo brano che ho scritto per questo album, e la prima persona a cui ho pensato di proporre il feat. è stata proprio Fabri Fibra. Dopo aver lavorato insieme per ‘Fotografia’ avevamo ancora tante idee e ho voluto coinvolgerlo fin da subito in tutto questo nuovo progetto. Amo la sua visione del rap e lavorare con lui mi ha ispirato moltissimo dandomi la giusta vibe per partire con tutto il nuovo lavoro”.

È invece così che il rapper descrive la collaborazione con la cantautrice:

“Ho incontrato Francesca Michielin in studio, per ascoltare dei provini da lei cantati e prodotti: sono rimasto subito colpito sia dalla musica che dai testi. Francesca riesce ad esprimersi in maniera molto semplice anche parlando di temi profondi, arrivando a tutti con le sue parole e con il suo stile”.

Francesca Michielin Monolocale testo

In arrivo tra poco…