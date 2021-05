Francesca Michielin torna col Live – Fuori dagli Spazi. Date e biglietti

Francesca Michielin torna ad esibirsi live.

Il tour, chiamato Live – Fuori Dagli Spazi, prenderà il via l’8 luglio da Marostica.

Queste le date confermate.

FRANCESCA MICHIELIN – Live – Fuori Dagli Spazi

CALENDARIO DATE:

Giovedì 8 luglio 2021 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL c/o Piazza Castello

Giovedì 15 luglio 2021 || Trieste @ Porto Vecchio – concerto al tramonto

Sabato 17 luglio 2021 || Biella @ RELOAD SOUND FESTIVAL c/o Parco Eunice Kennedy Shriver (ex Campo Volo Aquiloni)

Domenica 18 luglio 2021 || Como @ wow music festival c/o Villa Olmo – concerto al tramonto

Martedì 20 luglio 2021 || Bologna @ SEQUOIE MUSIC PARK c/o Parco Caserme Rosse

Sabato 24 luglio 2021 || La Thuile (AO) @ MUSICASTELLE OUTDOOR c/o La Joux – concerto in alta quota

Venerdì 30 luglio 2021 || San Romano in Garfagnana (LU) @ Fortezza delle Verrucole

Domenica 22 agosto 2021 || Forca Canapine – Norcia (PG) @ SUONI CONTROVENTO – concerto in alta quota

Giovedì 26 agosto 2021 || Reggio Calabria @ Piazza del Castello Aragonese

Sabato 11 settembre 2021 || Verona @ FESTIVAL DELLA BELLEZZA c/o Teatro Romano

