Esce domani, 13 marzo 2020, il nuovo disco di Francesca Michielin, Feat (stato di natura), un disco composto da 11 duetti molto diversi tra loro.

Per questa importante uscita abbiamo voluto dedicare un articolo al racconto, canzone per canzone, di questo disco indicando gli autori di tutte le canzoni e produttori, figure spesso fondamentali per la riuscita di un album.

Tra gli autori del disco, oltre alla stessa Francesca, anche il ritorno di Elisa e Fortunato Zampaglione, e Dardust.

Francesca Michielin Autori Feat

STATO DI NATURA feat. Måneskin

Scritto da: F. Michielin, D. David, V. De Angelis, T. Raggi, E. Torchio, R. Levy

Prodotto da: Tommaso Colliva

“È il brano che apre l’album e ne è il manifesto.

Lo “Stato di natura” è un’espressione filosofica. Indica la condizione dell’uomo prima dell’avvento delle leggi, dell’urbanistica, della civilizzazione.

Con l’avvento della vita frenetica nelle città, nel momento di massimo sviluppo per la tecnologia, l’uomo è paradossalmente regredito di nuovo a uno stato di inciviltà e di aggressività che troppo spesso si riversa sulle donne.

I Måneskin hanno aggiunto il loro sound e un punto di vista diverso nel testo, quello maschile, del quale avevo bisogno per questo brano.”

MONOLOCALE feat. Fabri Fibra

Scritto da: F. Michielin, F. Tarducci, D. Dezi, D. Munga

Prodotto da: Frenetik&Orang3

“Il monolocale rappresenta per me il simbolo del “vivere sintetico”: poco spazio per la propria vita quotidiana, ma anche per il dialogo.

Il passaggio dalla natura incontaminata agli spazi ristretti e chiusi della città è traumatico e influisce anche sulle relazioni.

Il contributo di Fabri Fibra mi ha offerto spunti di riflessione in un brano ironico. Lui è stato il primo che ho scelto di incontrare e al quale ho proposto questo featuring, che è stato il primo che ho scritto.

L’incontro con lui mi ha dato la giusta energia per partire con tutto il progetto.”

SPOSERÒ UN ALBERO feat. Gemitaiz

Scritto da: F. Michielin, D. De Luca, D. Mungai, D. Dezi, V. Smordoni

Prodotto da: Frenetik&Orang3

“È un inno alla vita spensierata, alla libertà, al bisogno di ricongiungersi con la natura, amandola e rispettandola.

È stato scritto in un momento di rifiuto nei confronti della città e della sua frenesia, in cui sentivo di avere un’impellente esigenza di armonia.

Racconta di come ci siano momenti della vita nei quali abbiamo bisogno di riallacciarci con le cose più semplici e fondamentali.”

GANGE feat. Shiva

Scritto da: F. Michielin, Shiva, Adam11

Prodotto da: Davide Maddalena

“Il titolo del brano nasce da un gioco di parole con il nome dell’artista del feat, Shiva, perché entrambi ci ricordano l’India.

Il Gange è un fiume sacro indiano, luogo di purificazione, ma è anche uno dei più inquinati e compromessi del mondo, un po’ come alcune relazioni d’amore. Da qui nasce quindi una nuova riflessione sulla natura, sull’ambiente, sull’importanza del rispetto per la terra.

È questa la sottotrama del brano, che si aggiunge al tema principale, l’amore. In questo brano ho voluto parlare di amore cercando di unire il linguaggio tipicamente trap di Shiva con il mio.”

YO NO TENGO NADA feat. Elisa e Dardust

Scritto da: D. Faini, E. Toffoli, F. Michielin

Prodotto da: Dardust

“Mi piace pensare a questo brano con Elisa come una piccola pazzia collettiva.

Io ed Elisa abbiamo deciso subito di ‘tuffarci’ in questo brano inaspettato, che non è la ballad che forse ci si poteva aspettare da noi.

Ognuna di noi ha scritto la propria strofa e abbiamo costruito un racconto dal ritmo mediterraneo, che sa di nord-est, di nebbia, di parole non dette, di freddezza – talvolta – anche dei sentimenti.

È una specie di rito di scioglimento collettivo, il cui ritornello in spagnolo è l’ennesimo pezzo “pazzo” di un brano inaspettato.”

RISERVA NATURALE feat. Coma_Cose

Scritto da: F. Michielin, F. Mesiano, F. Zanardelli, V. Smordoni, D. Dezi, D. Mungai

Prodotto da: Frenetik&Orang3

“In Riserva Naturale emerge l’esigenza di avere un luogo sicuro, un’isola felice interiore, spirituale, dove far tesoro dei ricordi.

Mi sono immaginata su una sorta di Arca di Noè, che mi facesse sfuggire dalla dimensione cittadina per farmi rifugiare in un abbraccio.

È un brano in cui canto la mia fase di adattamento a Milano, che è una parte davvero importante della mia vita.

È una collaborazione della quale sono davvero felice ed onorata perché ho avuto l’opportunità di cantare di quel periodo della mia vita con chi, inconsapevolmente, ne ha fatto parte attraverso la musica.”

ACQUA E SAPONE feat.Takagi&Ketra e Fred de Palma

Scritto da: Takagi, Ketra, T. Paradiso, F. Palana

Prodotto da:Takagi&Ketra

“Acqua e Sapone racconta di un amore genuino, sublime, pazzo, tipico dei film anni Novanta. Il titolo potrebbe considerarsi uno spin off di ‘Stasera non mi trucco che sto anche meglio’.

Anche in questo caso racconto infatti cosa voglia dire decidere di mostrarsi, appunto, ‘acqua e sapone’, in un dialogo d’amore molto sincero.”

LA VIE ENSEMBLE feat. Max Gazzè

Scritto da: F. Michielin, F. Zampaglione

Prodotto da: Fabrizio Ferraguzzo e Enrico Brun

“Un brano in francese che parla d’amore, di oppressione, di spazi e condivisione, ma anche della difficoltà dell’incontro con l’altro.

La vie ensemble è il brano attraverso il quale ho deciso di raccontare, con un velo di malinconia, il momento in cui ci si rende conto di non riuscire più a stare con qualcuno perché si prende consapevolezza di aver finito le cose da condividere o di non avere più il piacere di farlo”.

STAR TREK feat. Carl Brave

Scritto da: F. Michielin, C. Coraggio

Prodotto da: Carl Brave

“Ascoltando Star Trek si potrebbe pensare ad un fil rouge con Io non abito al mare: non ci abito, ma l’ho visto e l’ho vissuto come luogo in cui scappare da una situazione opprimente, che si tratti di una storia d’amore o di vita quotidiana.

Ho voluto cantare dell’insofferenza che ho provato durante un’estate in cui mi sentivo schiacciata dal caldo e dalle situazioni e in cui l’unica cosa che mi dava conforto era il pensiero di poter riversare le mie sensazioni tra le onde del mare.”

CHEYENNE feat. Charlie Charles

Scritto da: Raina, D. Simonetta, A. Mamhoud, P.A. Monachetti

Prodotto da: Charlie Charles

“In Cheyenne ho cercato di scardinare le sovrastrutture, volevo essere come una freccia ed arrivare dritta al cuore di chi mi ascolta.

È il brano con cui ho voluto anticipare l’album perché è quello che più di tutti racconta ciò che sto vivendo.

Diventare adulti significa anche sentirsi divisi tra nostalgia e futuro, tra la propria comfort zone ed un altro continente.

Cheyenne racconta tutto questo ma ci parla anche della melanconia del ricordo capace di scatenare emozioni quando associata alla vita.”

LEONI feat. Giorgio Poi

Scritto da: Giorgio Poi

Prodotto da: Giorgio Poi

“Leoni è un inno all’estate, alla libertà, all’unione che nasce nel nome della spensieratezza di una relazione, di un’amicizia. Si tratta di un brano molto descrittivo, quasi cinematografico.

È una canzone che riesce a restituire la sensazione della brezza estiva, dell’inconsapevolezza della gioventù, della voglia di partire, ricominciare di nuovo.

Con Leoni avevo voglia di ricordarmi che, a volte, abbiamo bisogno tutti di uscire dagli schemi, può servire e “va bene così se abbiamo perso davvero il controllo”.