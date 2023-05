Sky dedica uno speciale, con live e intervista, a Francesca Michielin

Per i 10 anni di carriera di Francesca Michielin Sky Arte ha realizzato uno speciale sulla cantautrice intolato Francesca Michielin. Cani sciolti.

Non è un caso che sia proprio Sky ha decidere di omaggiare l’artista per i suoi dieci anni di carriera visto che tutto ebbe inizio con la vittoria nella quinta edizione di X Factor, la prima in onda su Sky. Tra l’altro Francesca del programma è diventata lo scorso anno anche conduttrice, la prima donna a condurlo in Italia, e tornerà a settembre per la sua seconda edizione (qui maggiori info sulla nuova edizione del Talent show).

Lo speciale che prende il titolo dall’ultimo album di Francesca Michielin, Cani sciolti (qui la nostra recensione), andrà in onda su Sky Arte raccontando alcuni dei momenti cruciali della carriera della cantautrice con un’intervista e un live in esclusiva.

Francesca Michielin. Cani Sciolti è una produzione Sky realizzata da Except e sarà in onda il 29 maggio in esclusiva su Sky Arte alle 21.15, in simulcast su Sky Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Come dicevamo ci sarà spazio anche per quattro esibizioni dal vivo delle canzoni più celebri e significative della cantautrice e polistrumentista, con aneddoti personali sulle fasi decisive della sua vita. Le esibizioni sono tratte dalla tappa padovana del tour bonsoir! – Michielin10 a teatro – organizzato e prodotto da Vivo Concerti.

Francesca Michielin tornerà in tour da inizio luglio in tutta Italia con L’Estate Dei Cani Sciolti, nuova occasione per abbracciare il suo pubblico e condividere la sua visione della musica e non solo (qui le date).