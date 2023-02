Francesca Michielin in contemporanea al disco arriva “Quello che ancora non c’è”

Francesca Michielin Quello che non c’è testo e significato del brano di Cani sciolti.

Dopo bonsoir e Occhi grandi grandi, Francesca Michielin ha scelto di rilasciare dal suo nuovo disco Cani sciolti il singolo Quello che ancora non c’è. Si tratta, come confermato dall’artista, del primo pezzo in assoluto scritto per questo nuovo disco, in uscita per Columbia Records/Sony Music Italy.

Il significato della canzone

Ecco come è stato descritto il significato del pezzo:

Primo brano di Cani Sciolti ad essere stato scritto, quello che ancora non c’è snoda su un tappeto piano-voce in crescendo il concetto di “identità” in tutte le sue sfaccettature, di genere e di personalità. A 21 anni ci si chiede da che parte andare, si ha fretta di cercarsi e di capirsi. Francesca Michielin racconta in questa ballad emozionale di come ha imparato a non avere fretta, capendo che ogni consapevolezza arriva da sé al momento giusto.

Il brano è stato scritto testo e musica da Francesca Michielin. La produzione è di Francesca, E.D.D. e Massimo Colagiovanni.

FRANCESCA MICHIELIN QUELLO CHE NON C’è testo e audio

In arrivo venerdì 24 febbraio