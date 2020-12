Dopo il fortunato feat con Mecna nel brano Tutto Ok che ha avuto riscontri più che buoni anche in radio, è ora uscito il nuovo singolo di Frah Quintale Gabbiani (Undamento).

Il brano arriva a sei mesi dalla pubblicazione dell’album Banzai (Lato Blu), che contiene il singolo Amarena già certificato disco d’oro.

Gabbiani è stato scritto da Frah Quintale e prodotto da Ceri. Il pezzo costituisce una novità nel percorso musicale dell’artista che ora esplora un aspetto ancora più intimo e privato del proprio carattere. Il pezzo farà parte del nuovo progetto discografico in uscita nel 2021.

“Gabbiani è una lettera di addio scritta tutta d’un fiato su una spiaggia deserta sorseggiando birre in lattina di bassa qualità. È un saluto amaro che sa di sconfitta ma che nel suo tono di rassegnazione riesce a trovare una spinta per voltare pagina.”

Così Frah Quintale descrive Gabbiani.

FRAH QUINTALE GABBIANI

Gabbiani si caratterizza per una sincerità quasi disarmante, che nasce sul campionamento di Shake you down di Gregory Abbatt, un grande classico degli anni ’80, perla preziosa della musica R&B / soul di quegli anni.

Frah con i suoi testi intrisi di ricordi e vita vissuta continua ad emozionarci e questa volta lo fa con un brano dalle atmosfere nostalgiche, come quelle giornate al mare d’inverno.

Frah e Ceri hanno rivisitato la magia in questa lettera d’addio che non può non rimanere impressa nel cuore dell’ascoltatore. Un brano urgente che Frah Quintale sentiva il bisogno e la necessità di pubblicare. La grafica è stata disegnata dallo stesso artista condividendone le fasi della realizzazione con i suoi fans via Instagram.

Foto di A. Manenti