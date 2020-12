E’ uscito il nuovo singolo di Fosco17 le mie canzoni amare (Trident Music / Polydor), brano agrodolce che arriva a un anno dall’album di debutto Dodici Mesi.

Sono passati due anni dalla partecipazione dell’artista bolognese a Sanremo Giovani (Qui la nostra intervista) e da allora Fosco17 ha più volte fatto sentire la sua voce e la sua evoluzione anche a livello di scrittura.

le mie canzoni amare è il primo tassello di un nuovo progetto artistico che vedrà la luce nei prossimi mesi.

“Come i film di Sordi o di Villaggio, non c’è sempre bisogno di raccontare in lacrime le cose tristi: le mie canzoni amare è un pezzo tragicomico. E come la voce di Mina o quella di Celentano, a volte il modo migliore per far piangere è ridere: le mie canzoni amare è un pezzo agrodolce.”