Torna Folcast con il singolo “Come no” prodotto da Tommaso Colliva

Torna con un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo nuovo album prodotto da Tommaso Colliva, Folcast. Il brano si intitola Come no e sarà fuori per Laboratori Testone/Artist First venerdì 10 dicembre.

Il brano arriva a seguito di un anno ricco di soddisfazioni per Folcast: dopo il podio tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, il cantautore romano ha collaborato con Roy Paci e i Selton, si è esibito al Concerto del Primo Maggio di Roma, è stato opening act di alcuni concerti di Daniele Silvestri, Max Gazzè e Carmen Consoli e si è esibito all’interno dei più importanti festival italiani per oltre 20 date estive.

Di recente inoltre ha duettato con Federico Baroni nel singolo Pur di star con Lei.

Come no è stato scritto da Folcast, composto dall’artista con Andrea Fusacchia e Federico Gelli e prodotto da Tommaso Colliva.

Ecco come Folcast racconta il brano: