FLWR: la necessità di fuggire da sé stesso nel nuovo singolo “Verde”

E’ uscito Verde, il nuovo singolo di FLWR, nome d’arte dietro il quale si cela il cantautore Alessandro Cuomo.

Verde anticipa l’uscita del concept album Stare, in arrivo il 24 aprile e che sarà interamente centrato sui colori.

“Che il mondo è poco colorato per i gusti miei”

Il singolo vede la straordinaria partecipazione di UkuLele (Emiliano Colasanto), altro componente della crew di TooMuchFresco. Un’inedita fusione tra due visioni differenti di urban: romantica di FLWR e metropolitana di UkuLele.

Verde è un brano dal suono aggressivo. Racconta della necessità di fuggire da sé stessi e scappare in qualche città di Europa. Il pezzo di conclude con un emozionante assolo di sax.

Per il lancio dell’album Stare è stata scelta la strategia discografica della waterfall release che prevede l’aggiunta di pezzi all’interno dell’album sulle piattaforme digitali che via via si va componendo fino alla pubblicazione del totale delle tracce.

FLWR – VERDE – IL TESTO

Testo: Alessandro Cuomo (FLWR) e Emiliano Colasanto (UkuLele)

Musica: Alessandro Cuomo (FLWR)

(Stavo, stavo)

Voglio andare a Bruxelles per vedere se

Negli occhi della gente c’è più luce

Ho chiesto a me stresso “conta fino a tre?”

Il tempo non scioglie ‘ste paranoie

Ehi, gli alberi bruciano ma bruciano per noi

Tu sei capace a non pensare al poi?

Ti porto dentro ad una nuvola

Se vuoi

Ho chiuso gli occhi dentro

A un cerchio senza centro

Connesso con il mondo

O solo con me stesso

E tu lo sai

che anche se ho sbagliato non lo ammetterò mai

che il mondo è poco colorato per i gusti miei

che se apro questo cuore non mi risponderai

Le parole sono bugie

E stasera vorrei parlarti con gli occhi

Dentro me solamente due vie

Spezzarmi ancora o riunire i miei pezzi

Radici vanno dritte dentro questo cuore, questo cuore

Sulle spalle ali di cera, verso il sole, dentro al sole

Vorrei allontanarmi un secondo da me

Fare un giro in Europa per vedere se

La Spagna è bella e tu sei Barcellona

Tu sei Barcellona per me

Che ho il bar di zona sempre fuori zona, vabbè

Nike verde nuova sull’asfalto stona

L’Italia è bella e tu per me sei tipo Roma

Balla coi lupi, balla coi lupi

con che capo d’accusa mi accusi signore mi scusi?

Zaino in spalla, occhi chiusi

Zaino in spalla, occhi chiusi

Siamo matti e siamo confusi

Siamo matti e siamo confusi

Mi odi da morire però poi ti diverti

Almeno per il modo con cui scrivo ‘sti testi

Sto bene anche da solo, non mi serve che resti

Sono a pezzi da morire e voglio morire a pezzi

Le parole sono bugie

E stasera vorrei parlarti con gli occhi

Dentro me solamente due vie

Spezzarmi ancora o riunire i miei pezzi

Radici vanno dritte dentro questo cuore, questo cuore

Sulle spalle ali di cera, verso il sole, dentro al sole

Vorrei allontanarmi un secondo da me

Fare un giro in Europa per vedere se

Fare un giro in Europa per vedere se

Fare un giro in Europa per vedere se