Flora a 21 anni da “La Giraffa Genoveffa” torna con il singolo “Un’ora”

Flora lancia Un’ora il brano presentato in anteprima al SanremoON dentro al Festival, evento collaterale tenutosi presso il Victory Morgana Bay durante la settimana sanremese.

Flora Pantone, in arte Flora, è nata a Terlizzi (BA) il 21 novembre 1995 e oggi vive a Spinazzola. Fin da piccola coltiva la passione per la musica, anche se il suo percorso di studi è andato in un’altra direzione: è laureata in Economia e Commercio e ha conseguito un master in Risorse Umane.

A soli nove anni, nel 2004, ha partecipato alla 47ª edizione dello Zecchino d’Oro con il brano La giraffa Genoveffa. In seguito ha studiato canto a Gravina in Puglia con la maestra Antonietta Antonacci e ha preso parte a diversi festival locali. Appassionata anche di balli latinoamericani, frequenta una scuola di danza diretta da Fausta Vizzuso.

“La musica per me è uno spazio senza confini – spiega – dove posso essere autentica e libera, dove la voce diventa l’accessorio più bello da indossare”.

Questo il suo profilo Instagram: @florapantone

FLORA UN’ORA

Un’ora è una ballata pop prodotta da Luca Venturi per On The Set, con testo firmato da Mirko Verrengia. L’arrangiamento porta la firma di TempoXso, con mix e vocal editing curati da Maxim Distefano e mastering di Alessandro Marcantoni presso il Metropolis Studio di Milano. Il videoclip, girato proprio a Sanremo, è stato diretto da Marco D’Andragora di DamStudio.

Nel brano, l’artista esplora il tema dell’amore e della difficoltà di dimenticare una relazione passata. “Il testo mi ha colpito già al primo ascolto – racconta – e non vedo l’ora di presentarlo al pubblico. Per me è un nuovo inizio artistico ed un’esperienza fantastica”.

Ecco il videoclip ufficiale e, a seguire, il testo del brano.

Un’ora per rivederti ancora un’ora

non passa mai se si lavora

ma ora il tempo si è fermato

cuore che va 100 all’ora all’ora

cerco di frenare

e di non pensare a te

in un’ora a quante cose pensi

ascolti i 5 sensi

litigare

ancora quest’attesa mi divora

se non ci sei ti cerco follemente

se non ci sei ti cerco tra la gente

non riesco a farti uscire dalla mente

ho solo voglia di sentire ancora

quel brivido che dura più di un’ora

un’ora un’ora

un’ora se siamo insieme vola un’ora

non basta sotto le lenzuola

il tempo sembra congelato

in un’ora puoi perdere i sensi

ma il tuo calore mi fa sussultare

un’ora quanto dura all’ora

se non ci sei ti cerco follemente

se non ci sei ti cerco tra la gente

non riesco a farti uscire dalla mente

ho solo voglia di sentire ancora

quel brivido che dura più di un’ora

quando ci sei non manca proprio niente

ti vedo anche con luci spente

appena il tuo corpo mi sfiora

quel brivido speciale mi divora

un’ora un’ora

un’ora è una clessidra vuota

senza di te quanto dura un’oraaaa

se non ci sei ti cerco tra la gente

non riesco a farti uscire dalla mente

ho solo voglia di sentire ancora

quel brivido che dura più di un’ora

quando ci sei non manca proprio niente

ti vedo anche con luci spente

appena il tuo corpo mi sfiora

quel brivido speciale mi divora

un’ora un’ora