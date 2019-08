E’ uscito Sì, Come No, il nuovo album di Flavio Zen, un disco che ha avuto una gestazione molto lunga, iniziata addirittura nel 2014.

Dopo una prima fase, l’artista si è accorto della nuova ondata che stava riscrivendo le regole del rap italiano.

Per questo motivo Flavio Zen si è fermato per prendersi una pausa per studiare le nuove sonorità. Il risultato è un album in cui la trap si mescola con il soul e la musica black, in un mix che non dimentica le origini del rap in Italia.

Non manca l’autotune che qui trova la sua dimensione in un contesto a tratti melodico in cui emerge la vocazione soul con cui si è formato l’artista.

Sì, Come No è lo specchio di un periodo molto particolare, raccontato da Flavio Zen attraverso l’utilizzo di metafore e citazioni, per permettere all’ascoltatore di immedesimarsi nelle situazioni descritte.

Un racconto di vita sincero, con ambizioni e limiti, che può essere definito anche come un processo di crescita fisica e mentale, in cui non mancano riferimenti alla cultura zen.

FLAVIO ZEN

Flavio Zen è nato nel 1991 in Salento, a Francavilla Fontana. Fin da piccolo manifesta il suo desiderio di esprimersi attraverso prima il disegno e la scrittura e solo dopo, negli anni del liceo, con la musica e in particolare in rap.

Nel 2008 autoproduce e pubblica i suoi primi lavori e a oggi già ha pubblicato 14 dischi, curandone ogni singolo dettaglio, compresa la grafica, sua altra grande passione.

Nel 2016 è stato nominato MC dalla LIPS (Lega Italiana Poetry Slam) dopo la vittoria di alcune importanti battle. Ha collaborato e si è esibito sul palco con numerosi esponenti della scena hip-hop italiana, tra cui Bassi Maestro, Johnny Marsiglia & Big Joe, Willie Peyote, Louis Dee, Barile & Gheesa, Francesco Paura e Hyst.