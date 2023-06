Direttamente da Viva Rai2! Fiorello lancia il disco del suo alter ego, Tofu

Esce venerdì 9 giugno l’album Fiorello Presenta Tofu, il disco dell’alter ego del noto showman e cantante lanciato nel corso del programma Viva Rai2!

Tofu è uno dei personaggi creati dall’artista con cui Fiorello ha riproposto in chiave trap alcuni classici della tradizione italiana, un’idea nata a Sanremo con Sethu, il giovane artista ultimo classificato nell’ultima edizione del Festival. Infatti Tofu è stato presentato da Fiore come il trapper vegano fratello di Sethu.

L’incontro con Danti, Producer e rapper parte dei Two Fingerz con cui ha dato una rilettura di Rose rosse, ha dato a Fiorello l’idea di incidere questo album, prodotto dallo stesso Danti, che contiene alcune cover di successo in chiave new wave con un sound urban/trap. Si tratta di nove pezzi che vedono la partecipazione di ospiti del calibro di Giorgia, Jovanotti, Clementino, Nina Zilli e Paolo Cortellesi.

La focus track con cui viene lanciato il disco sulle piattaforme digitali è una nuova versione di Vattene amore di Amedeo Minghi e Mietta, brano terzo classificato a Sanremo 1990, in una versione in duetto con Nina Zilli.

Il disco, fuori dal 9 giugno per One Fingerz con distribuzione Altafonte Italia, verrà lanciato da Fiorello proprio venerdì durante l’ultima puntata della stagione di Viva Rai2! in cui, tra l’altro, sarà ospite Amadeus.

Con questo disco Fiorello torna in qualche modo agli esordi. Era infatti il 1991 quando, con la produzione di Claudio Cecchetto, incideva Veramente falso il suo primo album di cover (100.000 copie vendute) a cui seguirono Nuovamente falso (1992) e Spiagge e luna (1993, oltre mezzo milione di copie vendute).

In seguito lo showman pubblico altri album di cover, l’ultimo nel 2004, ma anche dischi di inediti come Saro Fiorello e Batticuore.