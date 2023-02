Fiorello farà al Festival di notte con il Dopofest.... no, con Viva Rai 2 Viva Sanremo!

Mancano ormai quattro giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e Amadeus continua a sganciare annunci al TG1. Quello di venerdì 3 febbraio coinvolge l’amico Ciuri, ovvero Fiorello, e il suo Viva Rai 2 che diventerà Viva Rai 2 Viva Sanremo bis.

Il collegamento vedeva Fiorello a Roma e Amadeus a Sanremo. A prendere la parola è stato proprio Rosario:

“Sapevo che oggi non avevi nulla da annunciare, so che eri preoccupato, e allora ci ho pensato io… è un annuncio un po’ strano. Tutto nasce dal mio amore per il Festival di Sanremo e, facendo un programma che inizia alle 7 del mattino non avrei potuto vederlo il Festival, avrei potuto vederlo fino alle 22:30, le undici al massimo, poi dopo dovevo andare a letto. E allora ho pensato: ‘Ma come possiamo fare per vedere il Festival?

L’idea è quella di fare Viva Rai 2 subito dopo, appena tu finisci la puntata, io vado in diretta di notte. Su Rai 1, dopo il Festival… Viva Rai 2 Viva Sanremo di notte… su Rai1.”

Al mattino, alle 7.15, andrà in onda su Rai 2 Viva Rai 2 Viva Sanremo Bis… del resto, citando il Noce moscata gate di Amici 22 Fiorello ha amesso: “Io uso noce moscata, non dormo mai!”

Amadeus ha anche specificato che da ora ogni giorno ci sarà un nuovo annuncio inerente al Festival. Del resto resta ancora da scoprire con chi duetterà Gino Paoli, probabilmente con Ornella Vanoni, e chi è la misteriosa donna, una grande donna legata all’Italia, che sarà ospite sabato.