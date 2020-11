Fiorella Mannoia Padroni di niente testo e audio del nuovo brano che da il titolo al nuovo disco di Fiorella Mannoia e che dal 13 novembre entrerà in rotazione radiofonica come nuovo singolo del disco.

Con questa canzone prosegue il fortunato connubio con la cantautrice Amara.

Era il 2017 quando un pezzo di Erika Mineo, questo il vero nome di Amara, conquistava la Mannoia al punto da convincerla a tornare in gara al Festival di Sanremo.

Il brano era Che sia benedetta e permise a Fiorella di classificarsi al secondo posto a Sanremo 2017 e di conquistare il disco di platino per le vendite/streaming del brano, da subito diventato uno dei preferiti dai fan nel repertorio di Fiorella Mannoia.

La collaborazione è poi proseguita nel 2019. Ad anticipare l’album Personale è arrivata infatti una canzone dal tema fortemente attuale, Il peso del coraggio (qui testo e audio), presentata con grande successo sempre sul palco del Festival di Sanremo, questa volta in veste di ospite.

La canzone è uno dei brani preferiti dell’attuale direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Ed ora questo nuovo album uscito il 6 novembre, Padroni di niente, che vede le due donne tornare a collaborare.

Padroni di niente non è l’unico brano di questo disco che Amara firma, nell’album è infatti presente anche La gente parla scritta con Simone Cristicchi.

Quello tra Amara e Fiorella è un connubio fortunato che dà vita a canzoni perfettamente cucite sulla voce dell’artista, brani che parlano principalmente della vita ma che non risparmiano una forte critica alla società di oggi, politica (sempre tra le righe) compresa.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Fiorella Mannoia su Amara durante la conferenza stampa del disco…

“Io e Amara siamo una coppia. Quando possiamo ci vediamo, altrimenti passiamo ore al telefono a confrontarci sulla vita e dai nostri racconti scaturiscono le canzoni.”

Attualmente Amara è al lavoro sul suo nuovo album dopo aver pubblicato Donna libera (2015) e Pace (2017).

Padroni di niente testo e audio

Passa certo che passa

il tempo cammina e lascia la sua traccia

disegna una riga sopra la mia fronte

come se fosse la linea di un nuovo orizzonte

cambia la mia faccia cambia

cambia lamia testa, il mio punto di vista

la mia opinione sulle cose o la gente

cambia del tutto o non cambia per niente

E poi e poi e poi sarà che quando penso

di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi sarà che quando penso

di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

Passa è certo che passa

l’uomo cammina e lascia la sua traccia

costruisce muri sopra gli orizzonti

stabilisce confini, le leggi, le sorti

sbaglia, sbaglia chi non cambia

chi genera paura, chi alimenta rabbia

la convinzione che non cambierà mai niente

è solo un pensiero che inquina la mente

E poi e poi e poi sarà che quando penso

di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi sarà che quando sento

di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

e se fosse che stiamo davvero sbagliando

e facendo il più brutto dei sogni mai fatti

e se fosse che stiamo soltanto giocando

una partita di scacchi tra il nero ed il bianco

il nero ed il bianco

E poi e poi e poi sarà che quando penso

di voler cambiare il mondo

poi succede che è lui che invece cambia me

e poi e poi e poi sarà che quando sento

di voler salvare il mondo

poi succede che è lui che invece salva me

C’è che siamo padroni di tutto e di niente

c’è che l’uomo non vede, non parla e non sente

qui c’è gente che spera in mezzo a gente che spara

e dispera l’amore

qui c’è chi non capisce che prima di tutto

la vita è un valore

la vita è un valore