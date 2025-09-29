29 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
29 Settembre 2025

Fiorella Mannoia torna con “Eroi”, una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni

Il singolo è stato scritto da Fiorella con Carlo Di Francesco, Alfredo Rapetti e Federica Abbate

News di All Music Italia
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025
Condividi su:

Fiorella Mannoia torna con Eroi, il nuovo singolo in uscita il 3 ottobre per Oyà/Columbia Records/Sony Music. Testo e significato del brano.

Eroi è una ballata intensa che celebra la forza silenziosa delle persone comuni con la sensibilità interpretativa di Fiorella.

Cover del singolo Eroi di Fiorella Mannoia, in uscita il 3 ottobre 20

Il significato di Eroi

Eroi è un brano che mette al centro l’umanità autentica, la dignità nascosta nei gesti quotidiani e la bellezza di chi resiste senza clamore. “Senza medaglie e senza trono”, canta la Mannoia, trasformando le piccole azioni in simboli di coraggio e resistenza. Il testo porta la firma di Carlo Di Francesco e Alfredo Rapetti, mentre alla musica hanno lavorato la stessa Fiorella e Federica Abbate. Una ballata che diventa un inno a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno.

Con la sua voce intensa, Fiorella ribadisce ancora una volta il ruolo della musica come strumento di racconto collettivo. Non un elogio degli eroi da copertina, ma delle persone comuni che, con gesti semplici e discreti, tengono in piedi il mondo. La canzone avrà anche una versione spagnola, Heroes, in uscita pochi giorni dopo quella italiana.

Testo di Eroi

[Il testo completo della canzone sarà inserito qui dal direttore]

Il percorso recente di Fiorella Mannoia

Il nuovo singolo arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista romana. Negli ultimi mesi Fiorella è stata protagonista di una lunga serie di concerti, tra cui quello a Caracalla trasmesso in tv con ottimi ascolti su Rai 1. A novembre 2024 ha pubblicato l’album Disobbedire, confermandosi ancora una volta una delle voci più coerenti e amate del panorama italiano.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Layana Oriot alle Audition di X Factor 2025 1

Layana Oriot a X Factor 2025: fragile ma determinata con “Blue Jeans” di Lana Del Rey
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: Mecna, Levante, Rose Villain e Santoianni in copertina 3

Pagelle nuovi singoli 26 settembre 2025: per Mecna la gloria eterna, Levante torna con un addio e Santoianni sforna il gioiello che non piacerà agli editor
amici 25: pagelle, resoconto e ospiti della prima puntata 4

Al via Amici 25: resoconto, ospiti e pagelle della prima puntata del 28 settembre
Piazza del Popolo a Cesena durante Radio Studio Delta Live 2025 5

Piazza del Popolo si accende con Radio Studio Delta Live: tutti gli ospiti dell’edizione 2025
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Michele Ballo Amici 25 7

Michele Ballo: il violoncellista padovano conquista un banco nella scuola di Amici 25
Opi Amici 25 8

Amici 25, Opi: dopo la sfida persa contro TrigNO, l'artista pop-punk fa il suo ingresso nella scuola
Mya De Angelis durante le Audizioni di X Factor 2025 canta Fiori rosa fiori di pesco e racconta la sua versione dell’esibizione dopo le polemiche 9

X Factor 2025, Audizioni: Mya De Angelis racconta la sua versione dell’esibizione
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 10

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario

Cerca su A.M.I.