Fiorella Mannoia torna con “Eroi”, una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni

Fiorella Mannoia torna con Eroi, il nuovo singolo in uscita il 3 ottobre per Oyà/Columbia Records/Sony Music. Testo e significato del brano.

Eroi è una ballata intensa che celebra la forza silenziosa delle persone comuni con la sensibilità interpretativa di Fiorella.

Il significato di Eroi

Eroi è un brano che mette al centro l’umanità autentica, la dignità nascosta nei gesti quotidiani e la bellezza di chi resiste senza clamore. “Senza medaglie e senza trono”, canta la Mannoia, trasformando le piccole azioni in simboli di coraggio e resistenza. Il testo porta la firma di Carlo Di Francesco e Alfredo Rapetti, mentre alla musica hanno lavorato la stessa Fiorella e Federica Abbate. Una ballata che diventa un inno a chi lotta, ama e sogna giorno dopo giorno.

Con la sua voce intensa, Fiorella ribadisce ancora una volta il ruolo della musica come strumento di racconto collettivo. Non un elogio degli eroi da copertina, ma delle persone comuni che, con gesti semplici e discreti, tengono in piedi il mondo. La canzone avrà anche una versione spagnola, Heroes, in uscita pochi giorni dopo quella italiana.

Testo di Eroi

[Il testo completo della canzone sarà inserito qui dal direttore]

Il percorso recente di Fiorella Mannoia

Il nuovo singolo arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista romana. Negli ultimi mesi Fiorella è stata protagonista di una lunga serie di concerti, tra cui quello a Caracalla trasmesso in tv con ottimi ascolti su Rai 1. A novembre 2024 ha pubblicato l’album Disobbedire, confermandosi ancora una volta una delle voci più coerenti e amate del panorama italiano.