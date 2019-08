Fiorella Mannoia arrestata la stalker. Il rapporto tra un artista e i suoi fan è una dinamica molto complicata che in rari casi, come ci insegna purtroppo il passato, sfocia in veri e propri episodi di fanatismo al limite dell’ossessione.

Questo è quanto accaduto alla cantante romana da diverso tempo vittima di una vera e propria persecuzione da parte di una fan attraverso biglietti, appostamenti, telefonate a tutte le ore e richieste continue di attenzioni.

La gravità degli episodi avevano portato le autorità ad emettere nei confronti di questa persona, una donna di 31 anni, un’ordinanza restrittiva che la obbligava a non avvicinarsi a Fiorella Mannoia. Nel tutto erano coinvolti anche i parenti della Mannoia, vittime a loro volta di stalking.

L’ordinanza restrittiva però a nulla è servita ed infatti, una volta scaduta, la fan è riuscita nuovamente ad intrufolarsi nel condominio dell’artista tentando di sfondare la porta dell’abitazione.

Fiorella Mannoia si è vista così costretta a chiamare le forze dell’ordine che hanno arrestato questa persona.

FIORELLA MANNOIA LE PAROLE SULLA STALKER

Queste le parole cariche di tristezza con cui Fiorella Mannoia parla di quanto avvenuto:

“È successo quello che non avrei mai voluto succedesse, ma la ragazza non mi ha dato scelta.

Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, ne’ i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita.

Sono cose molto dolorose, che non avrei mai voluto rendere pubbliche, perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia.”