Fiordaliso torna con “Fragola e Champagne” una canzone che cerca di andare oltre i tempi bui che stiamo vivendo

Nelle scorse settimane ha fatto il suo ritorno sulle scene musicali con un brano inedito, Fragole e champagne, Fiordaliso.

L’artista manca dalle scene discografiche con un album dal 2015, quando pubblicò Frikando, mentre l’ultimo singolo risale allo scorso anno, Indimenticabile, canzone che l’ha vista collaborare con Serena De Bari, giovane artista con cui torna a lavorare anche per questo nuovo brano.

Fragole e Champagne infatti è stato scritto da Giuseppe Giocondo, la stessa Fiordaliso e Serena de Bari. La produzione è di Luca Venturi & TempoXso su arrangiamenti di TempoXso. Ad accompagnare il pezzo un lyrics video realizzato da Marco D’Andragora per Damstudio.

Il pezzo è fuori per Ontheset / Artist first.

“Ma cos’è la stabilità?” è con questa domanda che Fiordaliso inizia un viaggio che la porta a sperimentare nuove sonorità. Fragole e champagne è una canzone che parla al mondo di oggi, che è “come in un incubo però poi è tutto vero“.

Il messaggio è quello di non farsi scoraggiare nella vita e di “prenderla come capita“, cercando di godere a pieno ogni “notte magica” che la vita stessa ci regala.

Insomma, un invito alla spensieratezza nei giorni bui, ma anche uno spunto di riflessione su quanto sia importante non fermarsi, continuare a correre e saltare gli ostacoli.

Qui a seguire il videoclip.

Fiordaliso Fragole e Champagne testo

Ma cos’è la stabilità?

Stare fermi

Senza stare a pensare a chi critica

Non li fermi

Non vedo la luce in sti giorni bui

Tutto nero

È come in un incubo

Però poi

Tutto vero

E quando il sole cala

Dietro ai Pirenei

Io ti cerco altrove

Ma tu ancora non ci sei

Prendiamola come capita

La notte è magica

Io ti conosco

Hai sempre un asso nella manica

Do do do re mi fa

Solitudine

Che soffri

Se non sei con me

Spezziamo ste catene

Insieme o meglio soli

Scappi e non ti muovi

Chiudi gli occhi

Salta la pubblicità

Restan solo fragole e champagne

Restan solo fragole e champagne

Fragole e champagne

Fragole e champagne

Restan solo fragole e champagne

Fragole e champagne

Il mondo è piccolo

O almeno dicono

Destino cieco come un vicolo

È tutto così ridicolo

Una corsa. salta gli ostacoli

Non accettano miracoli

Se sbagliano tutti i calcoli

Scappiamo via da qua

La luna è piena

È già sera

Un desiderio si avvera

In testa solo fragole e champagne

E quando il sole cala

Dietro ai Pirenei

Io ti cerco altrove

Ma tu ancora non ci sei

Prendiamola come capita

La notte è magica

Io ti conosco

Hai sempre un asso nella manica

Do do do re mi fa

Solitudine

Che soffri

Se non sei con me

Spezziamo ste catene

Insieme o meglio soli

Scappi e non ti muovi

Chiudi gli occhi

Salta la pubblicità

Restan solo fragole e champagne

Restan solo fragole e champagne

Fragole e champagne

Fragole e champagne

Restan solo fragole e champagne

Fragole e champagne

Fragole e champagne