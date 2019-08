L’estate è il momento in cui anche località piccole, e magari poco note ai più, si colorano di note. È ciò che è successo a Villadossola (Vb) in occasione del concerto dei Finley.

La band capitanata da Pedro oggi non ha nulla da dimostrare, anche perché negli anni ha più volte dato prova di essersi adeguata all’età di ogni singolo componente. Una rock band a tutti gli effetti che trova nel live la propria dimensione ideale.

“Per noi è un enorme piacere suonare qui, nella zona di Verbania. Non siamo mai passati di qua. Vediamo di recuperare il tempo perduto!”

A Villadossola, davanti a un pubblico mai sazio, i Finley hanno dato prova di ciò che sono ora. Una band di trentenni in grado di infiammare la folla con brani che mettono in risalto l’anima rock, ma anche quella più sperimentale e che dal vivo assumono una veste nuova, ma estremamente energica.

In questo contesto anche brani storici come Ricordi, Fumo e Cenere, Il Tempo di un Minuto o Diventerai una Star assumono una valenza forse diversa, ma sicuramente fresca, attuale, contemporanea.

“Il palco sopra è il posto dove più ci sentiamo a nostro agio. Più delle nostre case!”

Due ore di musica senza sosta con una scaletta ben costruita nella quale non mancano le hits più note, il nuovo singolo San Diego e i brani più recenti. Un concerto in cui la parola d’ordine è sempre e comunque energia. Un esempio di come una band nata nei primi anni 2000 ed esplosa subito è riuscita a mantenere un pubblico entusiasta cambiando pelle, senza mai tradire l’amore per la musica.

Questi sono i Finley oggi. Quattro ragazzi che amano la musica, il pubblico, il rock e il live. La dimostrazione che un percorso può evolvere senza mai perdere un briciolo di identità.

Durante il concerto uno dei momenti in cui la tensione emotiva sale alle stelle avviene durante l’esibizione di Ricordi, il brano presentato a Sanremo 2008. La band dedica il brano a Dario, un amico e collaboratore scomparso un mese fa.

“La prossima canzone che vi suoniamo questa sera vogliamo dedicarla a una persona speciale che ci ha lasciato qualche settimana fa e che faceva parte della nostra famiglia a quattro ruote. Dario lo abbiamo conosciuto un anno e mezzo fa, ma è stato un anno pieno di soddisfazioni. E’ stato veramente un amico, un fratello. Una persona che, quando c’erano problemi sul palco a livello logistico li risolveva sempre. Il prossimo pezzo lo vogliamo dedicare a lui perché ci ha messo anima e cuore quando era qui con noi e sono sicuro che continuerà a proteggerci ovunque sia.”

Queste le parole pronunciate da Pedro sul palco.

LA SCALETTA

Armstrong

Gruppo Randa

Diventerai una Star

San Diego

Il Tempo di un minuto

Sole di Settembre

Dentro alla scatola

Keep Calm and Carry On

Domani

Ricordi

Adrenalina

Tutto quello che ho

Scegli me

Ad occhi chiusi

Odio il Dj

Fumo e Cenere

Fat Lip

Sirene

Tutto è possibile

Ora i Finley si prenderanno una breve pausa prima dell’ultima data del tour estivo che si terrà al NovaRock di Villanova Di Camposampiero (Pd).

Sarà una nuova occasione per ascoltare e vedere dal vivo quanto riprodotto nell’album live We Are Finley, uscito qualche mese fa (Qui la nostra videointervista di presentazione).

Foto dai Social dei Finley