Filo Vals: “Bellissima Noia”, singolo che anticipa l’atteso album d’esordio

Sarà disponibile il 31 luglio per Papaya Records / Sony Music Italy il nuovo singolo di Filo Vals Bellissima Noia.

Il brano arriva a poco meno di un anno da Occasionale (ne abbiamo parlato Qui), il pezzo presentato alle selezioni di Sanremo Giovani 2018 e che avrebbe dovuto precedere l’album d’esordio che, invece, è stato rimandato e vedrà la luce nei prossimi mesi.

Filo Vals è un artista italiano di nascita, ma ha un’attitudine musicale decisamente europea. Nella sua ancora breve carriera ha dimostrato di poter essere credibile anche in lingua inglese, francese e spagnolo e in passato ha conquistato le charts europee di Spotify con il singolo Mr. World (ne abbiamo parlato Qui, in una videointervista).

Il giovane cantautore la scorsa primavera avrebbe dovuto aprire i concerti di Francesco De Gregori previsti a Milano e Roma, rinviati a causa dell’emergenza sanitaria.

FILO VALS BELLISSIMA NOIA

Il nuovo singolo Bellissima Noia è stato prodotto da Iacopo Sinigaglia. Si tratta del il primo del giovane cantautore romano per Sony Music, la major discografica con la quale ha firmato lo scorso mese di dicembre e con cui ha pubblicato una nuova versione di Mr. World, distribuito a tutte le radio.

Attualmente Filo Vals sta finalizzando il suo progetto discografico d’esordio. Bellissima noia è solo un gustoso assaggio.

Foto di Fabrizio Cestari