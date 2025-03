Addio Filagosto Festival? Il 2025 senza la storica rassegna musicale indipendente. E gli artisti tacciono

Filagosto Festival 2025, cancellato. Uno degli eventi musicali indipendenti più longevi e amati in Italia, si ferma: l’edizione 2025 non si farà.

L’annuncio arriva direttamente dall’Associazione FilagoGiovani, che ha spiegato i motivi dietro questa sofferta decisione, legati principalmente all’aumento dei costi organizzativi e alla mancanza di condizioni favorevoli per la realizzazione del festival.

Filagosto Festival 2025 cancellato: l’annuncio

Da oltre vent’anni, Filagosto Festival è stato un punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia, con un’identità ben definita: indipendenza, accessibilità e passione. Un evento nato e cresciuto grazie al volontariato, capace di portare sul palco artisti di rilievo prima ancora che esplodessero nel panorama mainstream.

Tuttavia, come dichiarato dagli organizzatori, i costi sempre più elevati e le difficoltà logistiche hanno reso impossibile la realizzazione della 23ª edizione del festival:

“Abbiamo sempre fatto il possibile per mantenere Filagosto un festival accessibile a tutti. Per vent’anni l’ingresso è stato totalmente gratuito, poi nel 2023 abbiamo introdotto un biglietto simbolico di 1 euro, aumentato a 5 euro nel 2024 per far fronte alle spese in crescita. Ma oggi, purtroppo, non ci sono le condizioni per organizzare il festival”.

Un festival che ha anticipato i grandi nomi della scena italiana

Nel corso degli anni, Filagosto Festival ha ospitato artisti che oggi dominano la scena musicale italiana e internazionale. Nomi come Coma_Cose, Willie Peyote, Lo Stato Sociale, Dargen D’Amico, Colapesce, Ministri, Fast Animals and Slow Kids, Marlene Kuntz, The Zen Circus, Verdena e Morgan sono passati dai suoi palchi prima di diventare vere e proprie icone. Senza dimenticare presenze internazionali di rilievo come Skip Marley, Sepultura, Dark Tranquillity, Anthrax e Beenie Man.

Nonostante l’importanza che il festival ha avuto per molti artisti emergenti, nessuno di loro sembra essersi mobilitato per sostenere l’evento, neanche dopo l’annuncio ufficiale della cancellazione.

Filagosto Festival: i numeri dell’edizione 2024

25.000 ingressi

ingressi 24 artisti sul palco

artisti sul palco 150 volontari coinvolti

Nonostante il successo dell’ultima edizione, la mancanza di fondi e il contesto sempre più ostile nei confronti degli eventi indipendenti hanno portato a questa dolorosa decisione. Tuttavia, gli organizzatori non vogliono considerarlo un addio definitivo: «Le attività dell’associazione continueranno con eventi di aggregazione sul territorio, nella speranza che le difficoltà possano essere superate e che si possa tornare a lavorare su una nuova edizione del festival».

Il ringraziamento finale va a tutti i volontari, il pubblico e gli amici che hanno reso grande Filagosto Festival negli ultimi vent’anni.