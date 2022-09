Fettuccine dà sfogo al proprio sarcasmo nel singolo “Monella”

Monella è il nuovo singolo di Fettuccine, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 settembre 2022 per Color Sound Indie / Ingrooves. Il brano vede la collaborazione di Notow; ed è prodotto da Succo.

Il singolo si basa sul sarcasmo. Richiama l’ironia del brano precedente Sunny, che ha fatto apprezzare Fettuccine dai giudici di X Factor 2021. Monella unisce il sarcasmo all’allegria, che vengono mescolati in una trap contemporanea che strizza l’occhio alle melodie del pop. “Da quando sono nato le monelle hanno sempre attirato la mia attenzione”, commenta l’artista. “Snob e libertine che siano, mi fanno proprio perdere la testa”.

Le rime di Fettuccine si alternano a quelle di Notow, per poi catturare l’ascoltatore nel trascinante ritornello. I beat, accompagnati da tappeti di tastiere, incorniciano un flow trascinato dove giochi di parole e accenti spostati diventano protagonisti delle linee vocali. A proposito di Monella, il cantante sottolinea: “Nei miei testi c’è la satira di Orazio che proviene dai miei studi classici, la mia famiglia poi è originaria di Venosa in Basilicata, città che ha dato i natali proprio al celebre poeta romano”.

Grazie alla sua ironia e ai suoi testi, Fettuccine è stato apprezzato dai giudici di X Factor. Ma non solo. Ha suscitato l’interesse anche della produzione di Skam Italia, che lo ha scelto per la colonna sonora della quinta stagione.

Monella, il testo

Monella Vagabonda

Sei stata mora e bionda

Si stai piangendo sola

Ma non tagli la cipolla (pa, pah, pah, pa)

Indossa mini gonna

Ai piedi nuove Jordan

Seguo quello sguardo

Sembra la Gioconda

Prima ho visto un culo chissà di chi è

Snake scende dal collo ma non è serpente

Sono fisso e stabile come un treppiede

Sono italiano quindi ho le ricette

Prima con le mani ora ho 3 piedi

Sono tornato fra come lo Jedi

Non fare blabla siccome non c’eri

Mi da limoni divido spaghetti

Divido uno pasta le do un bacio in bocca (muah, muah, muah)

Le salto in bocca come un saltimbocca

(Ah, ah, ah, a)

La sua pesca nella mano è un’albicocca

La mia testa nell’amaro dice un’altra volta

(Ta, ta, ta, ta)

Parlo un’altra lingua sto switchando ceppo

Voleva venire da me ho risposto certo

Tu porti male per il mio jackpot

Anello e collane d’argento

Abbiamo la squadra come un architetto

Faccio progetto come un architetto

Parlo con le mani fra sono ambidestro

Sono destro ma firmo un sinistro

Patatine non sono le pringles

Noccioline sui numeri al bingo

Succhiotto le tette bimbo

Il suo rossetto che mi lascia il timbro

Se potesse parlare la Twingo

Mi direbbe com’è Federico

Ombelico ma di Valentina

Grazie Vale per tutti questi anni ad essere la mia B

Divido uno pasta le do un bacio in bocca (muah, muah, muah)

Le salto in bocca come un saltimbocca (Ah, ah, ah, a)

La sua pesca nella mano è un’albicocca

La mia testa nell’amaro dice un’altra volta