Festival Show 2019, la finale.

Dopo sette tappe in giro per le località turistiche più importanti del nord est, si avvicina il gran finale del 7 settembre.

Per il secondo anno consecutivo l’ultimo appuntamento si svolgerà a Trieste in Piazza Unità d’Italia, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste e in particolare dell’Assessorato ai Grandi Eventi.

Anche per il gran finale di Festival Show 2019 la conduzione è affidata a Paolo Baruzzo e Anna Safroncik, mentre le coreografie sono curate da Etienne Jean-Marie.

Nella prima parte dello show saliranno sul palco i tre finalisti di Festival Show Casting in lizza per la vittoria del contest.

Nel pre-show, che prenderà il via alle 20.00 ed è organizzato dal talent scout Mauro Casarin, sfileranno le Miss finaliste di Amen.

I nomi delle finaliste sono: Sara De Lazzari e Morena Montin da Mestre (VE), Vanessa Akake da Padova, Francesca Toffanin da Baone (PD), Amaya Perera da Verona, Valentina Bon da Pordenone, Fiorenza Dri da Mantignacco (UD) e Alessia Gozio da Gussago (BS).

Dal pomeriggio toccherà a Hoara Borselli accogliere gli artisti durante le prove e accompagnarli alla diretta su Radio Bella & Monella.

