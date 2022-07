Arriva a Camaiore la XVIII del Festival Gaber con una rinnovata formula dedicata alla comicità

Tutto pronto per la diciottesima edizione del Festival Gaber che arriva a Camaiore, dopo l’apertura in Versiliana e il doppio appuntamento di Firenze Per Gaber.

“La libertà di ridere di tutto ciò che vuoi,

non si può non ridere in mezzo a tutti questi guai“

Questa parole di Giorgio Gaber fanno parte del testo de La libertà di ridere del 1967, una canzone scritta in collaborazione con Franco Battiato che, proprio in quei mesi, Gaber ospitava per la prima volta in una trasmissione televisiva da lui condotta.

Ed è questo titolo che La Fondazione Gaber e il Comune di Camaiore hanno deciso di dare alla XVIII edizione del FESTIVAL GABER che vede come protagonisti proprio i comici.

Il Festival riparte con l’inedita formula improntata sulla comicità e una grande novità che ha il sapore di un graditissimo ritorno sul fronte della venue: la manifestazione infatti, dopo cinque fortunate edizioni nella centralissima Piazza San Bernardino, si svolge quest’anno in Piazza XXIX maggio, oggi completamente rinnovata ad ampliare il centro storico.

Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber, spiega:

“Con La libertà di ridere guardiamo a una comicità che abbia anche e soprattutto un valore teatrale, culturale. Non a caso alla fine degli anni ’80 – tempi in cui la comicità non era affermata a livello televisivo – Giorgio Gaber è stato promotore di una storica e innovativa manifestazione a Venezia, ‘Professione comico’, che ospitò, tra gli sconosciuti esordienti, giovani artisti che sarebbero poi diventati i protagonisti nazionali della comicità italiana negli anni a venire. Ci sembrava dunque più che coerente l’idea di improntare sulla comicità la manifestazione di quest’anno a Camaiore“.

Cambiano quindi anche le caratteristiche delle serate: non più ‘Incontri-spettacolo’ ma veri e propri spettacoli di intrattenimento con una platea più ampia. Cinque spettacoli di alto profilo, tutti ad ingresso gratuito, compongono il nucleo centrale del programma del FESTIVAL GABER 2022:

ALE&FRANZ – 24 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

LUCA RAVENNA – 25 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

NINO FRASSICA – 27 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

ENRICO BERTOLINO – 29 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

MICHELA GIRAUD – 30 Luglio, ore 21.30 – Piazza XXIX Maggio

Dopo la forzata sospensione del 2020 e l’edizione ridotta, causa pandemia, dello scorso anno, torna finalmente anche “Le strade di notte” ancora sotto il titolo La libertà di ridere.

Sabato 23 luglio, dalle ore 21.15, il centro storico di Camaiore tornerà ad essere animato dalle stazioni artistiche create per l’occasione dal direttore artistico Gian Piero Alloisio. Una ripresa, dunque, di uno degli elementi caratterizzanti del FESTIVAL GABER, che ancora una volta coinvolgerà soprattutto gli artisti del territorio in un percorso attraverso le vie del centro storico, rendendo quasi unica in Italia per originalità questa singolare e seguitissima manifestazione.

A completare il calendario degli eventi i due laboratori teatrali “I giovani per Giorgio Gaber“. Giovedì 21 e venerdì 22 luglio, al Teatro dell’Olivo, la Fondazione Gaber – grazie alla collaborazione con Paolo Ercolini, insegnante di materie umanistiche – coinvolgerà i giovani del territorio in un confronto con il repertorio in prosa e in musica di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. L’iniziativa prosegue la prolifica attività didattica e artistica promossa dal Plesso Gaber di Camaiore Lido.

FESTIVAL GABER è realizzato in stretta collaborazione e con il contributo del Comune di Camaiore. Contribuiscono alla manifestazione Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Radio Italia è la Radio Ufficiale.