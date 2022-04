Torna a luglio il Festival Estivo per il secondo anno in veste di gala della musica emergente

Lo scorso anno il Festival Estivo, manifestazione musicale ideata da Gino Sozzi e Giovanni Germanelli, rispettivamente Presidente e direttore artistico, che nel 2023 compirà 20 anni, ha presento un’importante decisione: cancellare il Contest musicale che lo aveva sempre contraddistinto e trasformarsi in un gran gala per la musica emergente, anche per dare spazio e un palco ai tanti giovani bloccati dalla pandemia, affiancandoli a nomi nomi come Paolo Vallesi e Deborah Iurato.

Visto il grande successo la formula si ripete quest’anno con il XIX FESTIVAL ESTIVO – Gran Galà 2022.

A presentare questa festa con riconoscimenti alla musica indipendente ci saranno Fabrizio Fontana (Zelig, Striscia la Notizia) e Vanessa Grey (cantante Speaker su Radio Zeta).

La manifestazione, giunta alla diciannovesima edizione, farà parte del programma del Festival 20 Eventi 2022 organizzato dal Comune di Piombino. Un gala musicale di alta qualità, in cui verranno invitati ospiti affermati e giovani artisti emergenti, insieme a nomi importanti del settore discografico, della stampa, media e dello spettacolo nazionale per dare vita ad un vero e proprio “meeting della musica”, in cui l’interazione tra discografici, addetti ai lavori ed artisti, favorisce le opportunità per nuovi progetti e collaborazioni. Il tutto nella splendida cornice del centro storico di Piombino.

Queste le parole di presentazione di Gino Sozzi e Giovanni Germanelli: “Ci teniamo a dare continuità al Festival Estivo e finché sarà possibile dedicheremo il nostro tempo alla musica indipendente. E’ il secondo anno con questa formula (dopo 17 anni di gara), per noi è importante dare anche spazio alla musica emergente, spesso poco considerata. Da fine Maggio sul sito ufficiale tutti gli artisti che parteciperanno alla diciannovesima edizione”.

Il tutto si svolgerà sabato 23 Luglio a Piombino (LI), al centro del suggestivo Arcipelago Toscano.

La direzione del palco quest’anno è affidata alla professionalità di Francesca Mercury, collaboratrice storica da anni e facente parte da tempo dell’organizzazione. La responsabile del settore video, Orsola Vigorito si occuperà della regia e della post produzione, mentre gli sponsor sono curati da Daniela Quaglierini.

Il palco è fornito da “Ass. RioLab”, il service (audio/luci) è gestito da “Audio Rumor” (Francesco Giomi e Andrea Ramacciotti con la collaborazione di Giulio Cianchini), le scenografie da “Alla Vigna Eventi”.

L’intera serata verrà trasmessa in diretta radio e sarà registrata per la programmazione televisiva nel mese di Settembre. Il cast degli artisti presenti, come scritto più sopra, verrà annunciato da fine maggio.